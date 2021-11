Cripto Art, al via a Lugano la prima settimana di eventi dedicata agli Nft

Cripto Art, in cartello a Lugano la prima settimana dedicata agli Nft tra arte, videogame e finanza

Dal 15-21 novembre Lugano Living Lab, il laboratorio di innovazione digitale della Città di Lugano, promuove un’inedita rassegna Lugano Nft Week Non Fungible Tangible che esplora l’affascinante mondo degli Nft e della Crypto Art con una mostra, eventi e workshop dedicati. É forse il primo evento su scala mondiale dedicato al mondo dei cosiddetti non fungibile token che sta letteralmente rivoluzionando la finanza decentralizzata delle criptovalute. Una settimana dedicata completamente a capire come i not fungibile token stanno rivoluzionando il mondo dell’arte, quello del gaming e quello della finanza in generale.

Si tiene a Lugano, che ormai sta diventando la capitale svizzera delle criptovalute e della blockchain, insieme al distretto di Zugo nel nord del paese. Dopo il lancio a fine 2020 dell’app MyLugano, del payment token cittadino LVGA Points e la recente creazione di 3Achain, la blockchain istituzionale promossa dalla città, è ora la volta degli NFT, con una rassegna di una settimana tra arte e tecnologia interamente dedicata alla comprensione di questo fenomeno emergente ed estremamente di attualità.

La rassegna promossa da Lugano Living Lab, il laboratorio di innovazione digitale e tecnologica della città, si terrà a Villa Ciani con esposizioni, eventi e workshop dedicati alla comprensione e alla diffusione di questo fenomeno. Al pian terreno di Villa Ciani sarà presente la mostra intitolata “The Future is Unwritten”, curata da Ivan Quaroni e Linda Tommasi. In questo contesto sarà proposta una selezione di opere scelte tra le centinaia che compongono la collezione del Gruppo Poseidon, una delle più grandi e cospicue d’Europa. Tra queste, gli avventori potranno ammirare le opere di artisti di caratura internazionale che hanno avuto un ruolo chiave nell’esplosione del fenomeno della Crypto Art, come Beeple, XCOPY, Hackatao e Dangiuz, Federico Clapis, Skygolpe, Fabio Giampietro, Raphael Lacoste, Giovanni Motta, Andrea Chiampo insieme a due esemplari dei celeberrimi Cryptopunks del Larva Labs.