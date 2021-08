Criptovalute in corsa: entro dieci anni sostituiranno le valute legali

Blockchain, la corsa delle criptovalute: nei prossimi 5-10 anni le risorse digitali sostituiranno le valute legali

Secondo un recente sondaggio globale annuale sulla blockchain di Deloitte & Touche, il 76% dei professionisti della finanza pensa che le risorse digitali serviranno come una solida alternativa o una vera e propria sostituzione delle valute legali nei prossimi 5-10 anni. L'azienda ha intervistato più di 1.000 professionisti della finanza con sede in Brasile, Cina, Hong Kong, Giappone, Singapore, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti.

Deloitte ha condotto sondaggi blockchain negli ultimi quattro anni, ma il sondaggio del 2021 è il primo a coprire le attività commerciali aiutate dalla tecnologia blockchain. Il sondaggio è stato condotto tra il 24 marzo e il 10 aprile scorsi, periodo di massimo splendore del mercato delle criptovalute quest'anno.

L'81% degli intervistati ha convenuto che la tecnologia è "ampiamente scalabile e ha raggiunto l'adozione mainstream". Il 73% pensava che la propria azienda dovesse adottare blockchain e risorse digitali e perderebbe un vantaggio competitivo se non adottasse la tecnologia. Il 65% dei professionisti della finanza considera l'infrastruttura finanziaria esistente tra i maggiori ostacoli all'accettazione delle risorse digitali. Il 63% ritiene che la sicurezza informatica sia un'altra barriera e il 60% ha riscontrato ostacoli normativi. Il 43% degli intervistati invece ha affermato che le loro istituzioni dovrebbero adottare le criptovalute come opzione di pagamento.

Parlando del risultato del sondaggio, Linda Pawczuk, leader statunitense nella blockchain e nelle risorse digitali di Deloitte, ha affermato che c'è stato un cambiamento nel modo in cui la finanza globale sta vedendo nuovi affari con le risorse digitali e come sta plasmando l'infrastruttura finanziaria. Pawczuk ha aggiunto che le fondamenta del settore bancario sono "fondamentalmente sopravvissute" e che i dirigenti finanziari devono trovare modi alternativi per creare "crescita economica nel futuro del denaro".

Ma davvero il futuro della moneta potrà essere quella delle monete digitali? La risposta, almeno per Julian Sawyer, amministratore delegato di Bitstamp, uno degli exchange di criptovalute più longevi al mondo, non è ancora del tutto."Ci sono state molte persone che si sono sedute nel mondo delle criptovalute che hanno detto: 'Oh, le criptovalute conquisteranno il mondo e le banche tradizionali e le banche centrali se ne andranno'", ha detto in un'intervista telefonica da Londra .

"Non succederà. Mentre la tecnologia stessa può essere utilizzata sempre più nell'impianto idraulico dietro le quinte dei servizi finanziari, come il denaro inviato attraverso i confini, Sawyer ha affermato che Bitcoin è ancora troppo volatile per sostituire completamente il dollaro, sebbene possa diventare parte del mix. “Ci sarà ancora il dollaro? Sì", ha detto. “Ci saranno ancora Visa e Mastercard? Assolutamente. Sarà solo che avremo alternative per l'utilizzo di plastica, carta, monete o assegni".