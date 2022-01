Crisi energetica, Pichetto: "Usiamo il nostro gas per creare delle riserve"

Energia, il viceministro Pichetto: "Dobbiamo usare il nostro gas per accumulare riserve. Considerare gli extra-profitti in settori come l'idroelettrico"

"Oggi è difficile fare previsioni e programmazione. Il prezzo dell'energia e' influenzato da movimenti internazionali e questioni geo politiche". Per questo bisogna "guardare avanti. Dobbiamo usare il nostro gas per accumulare le riserve per il prossimo autunno e intanto cercare di gestire la quotidianita' per arrivare a marzo-aprile quando, secondo gli analisti, il prezzo dovrebbe iniziare a scendere".

Lo dice in un'intervista a Il Messaggero il vice ministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin. idea che si deve mettere sotto osservare gli extra-profitti di alcuni settori che stanno guadagnando molto da questa impennata dei prezzi. Come per esempio l'idroelettrico - aggiunge - Si puo' negoziare un allungamento delle concessioni in cambio di risorse che andrebbero usati per calmierare ulteriormente i prezzi". "Ci ritroviamo con un aumento di quasi mille euro per famiglia in un anno, che in molti casi quasi uno significativo - sottolinea - Sulle famiglie questo peso va alleggerito".

"La grande occasione: utilizzare l'energia solare del Sahara"

Si vedrà "quali saranno i significati dei meccanismi della valutazione sociale. Potrebbero essere l'Isee, il numero dei membri della famiglia. Ma sara' sicuramente necessaria una integrazione rispetto a quanto si e' gia' fatto con i 3,8 miliardi" poi la grande questione del sistema produttivo. "Ci sono situazioni in cui le imprese hanno tanti ordini. Se produciamo, in perdita e falliscono. Se non danno, e quindi non soddisfano gli ordini, rischiano di pagare i danni e con i falliscono". In questo caso, "credo che il governo deve sottovalutare degli interventi di tipo normativo" ha aggiunto il viceministro. In questo caso, "credo che il governo potrebbe sottovalutare degli interventi di tipo normativo" ma "bisogna fare in fretta, ci sono interi settori, come quello della ceramica, che rischiano di saltare". L'Europa su questi temi "ha un'occasione storica", quella "di dare davvero una mano al Nord Africa. Potremmo chiedere di utilizzare il deserto del Sahara per grandi impianti di energia solare da importare in Europa. Daremmo lavoro e riusciremmo a contenere i flussi migratori".