Crisi Soges, calano i ricavi. Ferrari nominato commissario dell'azienda

Soges, il Tribunale nomina Filiberto Ferrari come commissario straordinario

Strada in salita per la torinese Soges, una delle più affermate società di consulenza e formazione guidata dal presidente e amministratore delegato Luigi Marconi che la controlla. Qualche giorno fa, infatti, Vittoria Nosengo giudice delegato del tribunale del capoluogo piemontese ha nominato Filiberto Ferrari commissario dell’azienda ammessa al procedimento unitario di composizione della crisi in vista di un piano di concordato.

Il tribunale ha così accolto il ricorso presentato per conto di Soges dallo studio legale torinese Basso Rollero nel quale si evidenzia che l’azienda con 27 dipendenti, nata nel 1974, ha elaborato e attuato oltre 100 piani formativi per dipendenti e dirigenti di imprese aderenti a Confindustria, Confapi, Confcommercio, Legacoop e Confcooperative e ha proposto i piani formativi di Fondimpresa.