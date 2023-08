Antonio Ricci, spesi 8 mln in immobili, ma la Stone srl dimezza gli utili

Antonio Ricci, non solo Striscia: spesi 8 mln per ingrandire il patrimonio immobiliare

Antonio Ricci, il noto autore televisivo italiano di “Striscia la notizia”, nato ad Albenga e che qualche settimana fa ha compiuto 73 anni, mette ancora mano al portafoglio per arricchire il suo già consistente patrimonio immobiliare detenuto attraverso al Stone srl. Nel 2022, infatti, ha speso quasi 8 milioni di euro perché gli immobili detenuti a Milano sono passati dai 18 del 2021 a 21 e quelli in Liguria da 85 a 92, tutti nella provincia di Savona, dove anche il numero dei terreni è salito da 62 a 66. Lo “shopping” dello scorso anno spiega perché il controvalore delle “immobilizzazioni materiali” sia salito da 78,9 milioni a 86,6 milioni, segno che Ricci per comprare altre case e terreni ha speso per la precisione 7,8 milioni. Stone ha evidenziato tuttavia un utile dimezzato nel 2022 a 520 mila euro dagli oltre 1,1 milioni dell’anno prima euro e un patrimonio netto che sfiora i 107 milioni a fronte di un attivo di 154 milioni.

La società basata a Milano e costituita nel 2004 vede come amministratore unico Gianluigi Molineris mentre la proprietà di Ricci e della moglie Sylvia Arnaud è schermata dalla Across Fiduciaria. Fra le partecipazioni di Stone, che ha liquidità per 7,3 milioni (erano 13,6 milioni nel 2021) e asset finanziari vari per 59,2 milioni, si nota il 4% di Srmb, acronimo di Sviluppo Relais Mont Blanc che ha aperto il Grand Hotel di Courmayeur, il 100% di Accademia Edizioni Musicali, di La Pergola (che possiede il Relais Villa della Pergola ad Alassio) e della società agricola L’Orto Rampante, proprietaria di un’area verde ad Alassio.