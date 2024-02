Da Enel a ContourGlobal, Antonio Cammisecra nuovo amministratore delegato

ContourGlobal, un manager italiano a capo delle rinnovabili

Dal 2 febbraio, Antonio Cammisecra è il nuovo ceo di ContourGlobal, società controllata da Kkr attiva nello sviluppo e gestione di impianti di produzione di elettricità con 6,2 GW installati in 10 Paesi del mondo. Con una carriera internazionale presso Enel Group che si estende per oltre due decenni, Antonio ha contribuito all'espansione di Enel Green Power in un gigante delle energie rinnovabili e ha accelerato la decarbonizzazione di un parco di generazione di energia gestito con 84 GW in 20 paesi. Ha inoltre guidato, tra il 2020 e il 2023, il settore Enel Grids supervisionando un portafoglio di oltre 2,2 milioni di km di linee di distribuzione di energia, in otto paesi.

Unendosi a ContourGlobal, Antonio porta con sè una solida esperienza nella navigazione delle sfide strutturali della transizione energetica: dall'innovazione delle energie rinnovabili alla loro diffusione e mainstreaming, dalla trasformazione della sostenibilità nel settore energetico alla gestione della resilienza e dell'adattamento climatico delle infrastrutture, nonché al leveraging del talento interno e degli ecosistemi esterni per accelerare le innovazioni industriali e finanziarie. Antonio sarà responsabile di guidare la strategia di investimento di ContourGlobal verso la decarbonizzazione dell'impronta aziendale e la crescita della piattaforma nelle tecnologie sostenibili cruciali per la transizione del settore energetico. Succede al CEO Joseph C. Brandt, che lascia l'azienda dopo diciassette anni di guida.

Antonio Cammisecra ha commentato: "Sono entusiasta di unirmi a ContourGlobal in un momento emozionante e impegnativo per l'azienda, che intraprenderà una solida strategia di crescita del suo portafoglio energetico, accelerando le sue attività di sviluppo delle energie rinnovabili e guidando la transizione degli asset termici verso soluzioni a minor impatto ambientale. Si tratta di una tendenza globale con cui sono impegnato da tempo nella mia carriera. Non vedo l'ora di lavorare con il talentuoso team di management, i miei nuovi colleghi e KKR, un azionista con un impressionante track record negli investimenti energetici e nelle energie rinnovabili, che porta una visione a lungo termine e sta contribuendo ad accelerare la transizione energetica nel portafoglio dell'azienda."

Ryan Miller, Direttore Generale del team Infrastructure di KKR e membro del Consiglio di ContourGlobal, ha aggiunto: "Siamo lieti di dare il benvenuto ad Antonio in ContourGlobal in un momento emozionante per l'azienda. ContourGlobal è una piattaforma leader che guida la transizione del settore energetico e sviluppa energia sostenibile. Antonio porta una incredibile esperienza in ruoli di leadership nel settore della transizione energetica, e siamo entusiasti di averlo a bordo per portare ContourGlobal al livello successivo."