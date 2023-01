ESG, Enel guida il dibattito sulla Transformational Governance

Enel, a Roma una giornata di studio sui modelli di governance sostenibili. Oltre 300 presenze tra dottorandi, studenti e specialisti

Con quali modelli di governance andranno gestite le sfide climatiche e sociali del prossimo futuro? Per rispondere a questa complicata quanto urgente domanda, Enel ha organizzato un'apposita giornata di studio dedicata ai giovani, a studenti universitari e dottorandi interessati alla Corporate Social Responsibility. Il convegno "esGovernance", tenutosi oggi a Roma presso il Centro Congressi di Piazza della Pilotta, nei pressi della Fontana di Trevi, nasce dall'incarico affidato al Gruppo Enel dalle Nazioni Unite di coordinare e guidare la discussione sui processi decisionali delle aziende: questo al fine di incentivare multinazionali, esperti e mondo accademico a concentrarsi maggiormente su un tema fondamentale come la Corporate Sustainability, al fine di elaborare nuovi modelli di governance in linea con i target di sviluppo sostenibile dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite).

Enel è stata scelta dalla Nazioni Unite in quanto rappresenta una realtà presente nei principali indici e rating ESG nei quali raggiunge, posizioni di leadership. Il Gruppo è infatti impegnato da anni nella lotta al cambiamento climatico, nella salvaguardia del capitale naturale e della biodiversità, nel rispetto dei diritti umani, e nel garantire l’uguaglianza di genere e l’inclusione sociale.

"esGovernance" ha visto la partecipazione e l'intervento, tra gli altri, di Sabino Cassese, Professore Emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa e Giudice Emerito della Corte Costituzionale, Giulio Fazio, General Counsel Enel Group, Laura Iucci, Direttore Fundraising UNHCR Italia e di Michelle Breslauer, United Nation Global Compact, Senior Manager Golbal Governance. A presenziare, i responsabili legali delle maggiori società italiane e di numerose multinazionali straniere, nonché autorevoli esponenti del mondo accademico.

Il dibattito si è concentrato dunque sui modelli di governance sostenibili in linea con gli obiettivi SDG e in particolare sulla Transformational governance, un modello di gestione aziendale che pone l'accento sulle prestazioni ESG delle società e invita queste ultime a essere più trasparenti ed etiche e ad assumere modalità operative inclusive e responsabili, aldilà dei meri adempimenti legali.

Il dibattito ha preso le mosse dalla presentazione di tre case study fondamentali e rappresentativi, e la sfida lanciata ai team era quella di discuterli per trovare il modello di governance adatto a gestirli. I tre case study riguardavano i temi dei diritti umani e del rispetto delle comunità locali, dei diritti dei lavoratori (non solo i lavoratori delle proprie imprese ma anche dei propri fornitori) e del cambiamento climatico. "Quello che ci interessa è stimolare una riflessione e un grande dibattito pubblico, che coinvolga società civile e multinazionali, sull’urgenza di progettare modelli di governance che favoriscano realmente uno sviluppo sostenibile, nel pieno rispetto dell’ambiente, delle comunità locali e più in generale dei diritti umani. ENEL cerca di stimolare questo dibattito perché essendo, in questo momento, la più grande multinazionale nel settore elettrico ha un ruolo guida che le permette di farlo ed ha l'autorevolezza per essere seguita in questo cammino," ha commentato il General Counsel Enel Group, Giulio Fazio.

Laura Iucci ha poi parlato dell'esperienza di UNHCR Italia, Agenzia ONU per i Rifugiati, che si occupa della tutela i diritti e il benessere dei rifugiati in tutto il mondo. L'ultima parte dell'incontro è stata invece pensata per rispondere alle domande degli oltre 300 dottorandi di ricerca, studenti di master e specialisti presenti.

L'intervista di affaritaliani.it a Giulio Fazio, General Counsel Enel Group

Ai microfoni di affaritaliani.it Giulio Fazio, General Counsel Enel Group, ha sottolineato come l'evento odierno abbia lo scopo più profondo di sensibilizzare le multinazionali sul ruolo fondamentale che ricoprono, in un'ottica che non sia meramente improntata al seguire le leggi, ancora poco aggiornate e adeguate: "Le Nazioni Unite hanno chiamato le multinazionali ad attivarsi nella collaborazione con gli Stati per ideare principi che portino ad uno sviluppo sostenibile. Gli Stati possono fare tutte le leggi che vogliono" prosegue Fazio, ma le multinazionali devono fare la loro parte: "si devono dotare di regole in grado di promuovere lo sviluppo dei principi di sostenibilità a prescindere dal fatto che i singoli Stati abbiano quelle leggi".

Le Nazioni Unite hanno pensato ad una realtà come Enel, riconosciuta a livello internazionale e soprattutto fortemente impegnata in ambito ESG, per guidare questa sfida alla sensibilizzazione. In merito il General Counsel ha affermato: "Le Nazioni Unite vogliono continuare nella strada verso lo sviluppo sostenibile, ma hanno bisogno di un supporto per quanto riguarda i contenuti e la mobilitazione delle aziende: Enel ha un'autorevolezza e una dimensione tale nel mondo da poter assolvere al compito di 'guida' nella stesura delle regole che le multinazionali devono redigere per rispettare al meglio i principi dello sviluppo sostenibile".