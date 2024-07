Povertà e disuguaglianze, da Fondazione Mediolanum circa 7mln per 247 progetti

Fondazione Mediolanum, pubblicato il bilancio sociale

E’ stato pubblicato oggi il bilancio sociale di Fondazione Mediolanum “Insieme siamo più forti” nella versione digitale sul sito www.fondazionemediolanum.it e successivamente reso disponibile anche in lingua inglese e spagnola e ulteriormente autenticato in Blockchain, a garanzia di soliditࠬegale che rende ogni file e documento virtualmente incorruttibile, eterno e tracciabile.

Rendendo pubblici i risultati del 2023, anno dell’iscrizione al RUNTS, Fondazione Mediolanum, oltre a adempiere ai doveri legislativi, intende rendere trasparente la rendicontazione del proprio operato a tutti i donatori e stakeholder che l’hanno sostenuta, permettendo loro di verificare tutti gli obiettivi raggiunti.

L’impegno assunto dalla Fondazione nel rafforzamento delle competenze dei minori, nel contrasto alla povertà alle disuguaglianze sociali, in continuition i progetti portati avanti negli anni, ha permesso di dare conforto a tante famiglie economicamente e socialmente fragili che sono state sostenute nell’affrontare i bisogni fondamentali della vita quotidiana in Italia e nel Mondo.

Nel 2023 la Fondazione ha erogato 6.997.507 euro (+24% vs 2022) a favore di 247 progetti di 232 enti no profit che hanno permesso di aiutare 23.000 minori. Un impegno portato avanti con campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi, in Italia e nel Mondo: 78% in Europa, 12% in Asia, 7% in Africa e 3% in Centro-Sud America. Risultati che portano a 221.000 i minori sostenuti dal 2005, e con l’obiettivo di essere di aiuto a 300.000 ragazzi e ragazze entro il 2030.

Il bilancio sociale – dichiara Sara Doris, Presidente Esecutivo di Fondazione Mediolanum e Vice Presidente di Banca Mediolanum - rappresenta lo strumento di confronto trasparente e diretto con i nostri stakeholder. L’obiettivo che perseguiamo di anno in anno quello di rendicontare in che modo stiamo realizzando vision e mission, impegni concreti che ci prendiamo con le persone e di valutare l’impatto generato. Inoltre, l’iscrizione nella sezione dedicata ai cc.dd. “enti filantropici”, conferma la volontࠤella Fondazione di dotarsi di una identitࠤistintiva nell’ambito del no profit caratterizzandosi per la sua vocazione di attenzione al territorio con raccolte ed erogazioni fondi, nel perimetro dei progetti dedicati all’infanzia. Il mio grazie va in primis alle associazioni con cui collaboriamo, ma essenziali sono tutte le persone che ci sostengono in modi diversi: donando il loro tempo come fanno i volontari e il loro sostegno come fanno i donatori. Preziosi sono i Mediolanum Values Manager, i Mediolanum Charity Ambassador e tutti coloro che da sempre sono al nostro fianco.