Banca Mediolanum, raccolta del semestre a 5,6 miliardi. Boom di nuovi clienti

Banca Mediolanum, accelera il risparmio gestito nel 2023 (+43%)

La raccolta netta di Banca Mediolanum a giugno è stata pari a 784 milioni di euro, raggiungendo un totale di 5,66 miliardi da inizio anno. La raccolta netta in risparmio gestito nello scorso mese è ammontata a 680 milioni, raggiungendo i 3,09 miliardi dall’inizio del 2024 (+43%). I nuovi finanziamenti a giugno sono stati pari a 236 milioni (1,25 miliardi da inizio anno). Sono 109 mila i nuovi clienti nell’anno, il 10% in più rispetto al 2023.

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum ha commentato: “Il solido trend positivo prosegue con l’ulteriore contributo del mese di giugno, che ci permette di chiudere un ottimo primo semestre con circa 5,7 miliardi di raccolta totale e 3,1 miliardi di raccolta in prodotti di risparmio gestito. Giugno si distingue come miglior mese dell’anno per raccolta gestita, con ben 680 milioni, prevalentemente indirizzati a prodotti della casa. Anche l’acquisizione clienti procede a gonfie vele, con 109 mila nuovi clienti nell’anno”.

Prosegue Doris: “Si conclude splendidamente questa prima parte dell’anno, che ci ha visto protagonisti anche grazie alle iniziative promozionali dedicate ai clienti volte a stimolare ulteriormente la crescita organica del Gruppo. E’ un’ottima base su cui i Family Banker potranno lavorare, offrendo la consulenza di alta qualità che da sempre è una nostra caratteristica distintiva”.