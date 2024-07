Axa e Bnp Paribas verso la maxi alleanza. Un colosso del risparmio da 1400 mld

Axa e Bnp Paribas verso il maxi accordo. I dettagli sulla trattativa

In Francia sta per nascere un colosso del risparmio gestito da 1400 miliardi, si va verso una joint venture tra Axa e Bnp Paribas. Axa - in base a quanto riportato da Bloomberg - sarebbe pronta a valutare - tra le diverse opzioni sul tavolo per il futuro della propria divisione di asset management - anche una combinazione con Bnp Paribas. Questa è l'ipotesi sulla quale le parti (che hanno declinato ogni commento) stanno ragionando. Le discussioni sono in corso e non c’è certezza - riporta Il Sole 24 Ore - che i colloqui possano portare a un accordo definitivo. L’opzione Bnp Paribas, d’altra parte, non sarebbe l’unica strada al vaglio di Axa, che allo stesso modo starebbe valutando la possibilità di combinare la propria attività con le divisioni di asset management di altri concorrenti sul mercato francese.

Stando all’ipotesi di accordo e al razionale del deal in discussione sul mercato francese, va segnalato che il ceo di Axa, Thomas Buberl, ha ricalibrato il focus dalle assicurazioni sulla vita alle assicurazioni contro danni e malattie, in modo - prosegue Il Sole - da rendere l’operatore meno sensibile ai rischi di mercato. L’attività di gestione patrimoniale dell’assicuratore gestisce la raccolta premi di Axa, che viene investita principalmente nel mercato del reddito fisso. Bnp Paribas, da parte sua, è considerata aperta e interessata ad accordi che le permettano di impiegare parte della liquidità in eccesso accumulata dalla vendita delle sue attività al dettaglio negli Usa poiché la prospettiva di tassi di interesse più bassi incoraggia le banche a diversificare i propri flussi di reddito. Il risiko nel mondo finanziario continua ad accendere fuochi in tutta Europa.