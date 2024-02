Da Mirafiori a Pomigliano e Termoli: produzione di veicoli non sufficiente

Da Mirafiori a Pomigliano e Termoli: in Italia 42mila lavorano per Stellantis

Negli impianti italiani di Stellantis si sta verificando un'ombra, quella dei volumi produttivi. A Mirafiori, dove in passato la produzione della 500 elettrica aveva portato vantaggi, si prevede un rallentamento: è stata confermata la cassa integrazione dal 12 febbraio al 3 marzo per le linee della city car e della Maserati. Dopo la sospensione della produzione a dicembre per Maserati Ghibli e Quattroporte, sembra che il modello Levante possa subire la stessa sorte, poiché il fornitore di sedili, Lear, non ha ordini a partire da aprile. Questo è quanto riportato dal Corriere della Sera. Rimangono invariati i modelli elettrici Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio, ma bisognerà attendere il 2027 per un nuovo SUV del Tridente e il 2028 per la Quattroporte elettrica. Sono prospettive lontane in una fabbrica che un tempo produceva 3,8 milioni di esemplari, inclusa la celebre Fiat 500 progettata da Dante Giacosa.

Nel 2023, Stellantis ha concluso l'anno con 751.384 veicoli assemblati, di cui 521.104 automobili e 230.280 veicoli commerciali, registrando un aumento del 9,6% rispetto al 2022. Tuttavia, questo risultato è ancora lontano dal milione di veicoli auspicato dal governo e raggiunto per l'ultima volta nel 2017, durante la gestione di Sergio Marchionne. Nel corso degli anni, anche il numero di dipendenti è diminuito, con incentivi e piani di espansione che hanno portato molti a lasciare l'azienda o a anticipare il pensionamento. Nel 2021, all'epoca della fusione tra Fiat-Chrysler e Groupe PSA, c'erano 51.300 dipendenti in Italia, un numero sceso oggi a 42.700. Nel 2004, il bilancio consolidato di FCA mostrava un numero globale di risorse pari a 160.549, di cui 71.329 in Italia.

Va notato che questi numeri includono anche quelli del settore della componentistica, con 166.800 addetti distribuiti tra 2.167 imprese, ma solo il 64,5% di questi dipendenti è legato a StellantisIveco, poiché molti fornitori lavorano per diversi costruttori automobilistici. Nel complesso, in Piemonte, dove si trova l'impianto di Mirafiori, ci sono 56.800 dipendenti, e secondo Carlos Tavares, Mirafiori è a rischio di tagli alla forza lavoro a causa delle politiche del governo Meloni. Un altro sito a rischio è Pomigliano, l'unico impianto che attualmente non ha assegnate piattaforme elettriche, ma la conferma della produzione della Panda fino al 2026 ha garantito la fine degli ammortizzatori sociali dopo 15 anni. A Cassino, è stato annunciato l'arrivo di una piattaforma elettrica di grandi dimensioni, anche se nessun modello specifico è stato assegnato; la crescita di Maserati Grecale (+3.640, +27%), tuttavia, non ha compensato la flessione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio nel 2023 (-9.840, -24%).

A Melfi sono state presentate cinque vetture, la prima delle quali sarà lanciata quest'anno, ma 4.662 dipendenti saranno in solidarietà fino ad agosto, mentre oltre 1.300 lavoratori sono stati spostati a Pomigliano e Termoli. A Termoli, la transizione da motori a benzina a batterie per i 2.100 operai metalmeccanici inizierà solo nel 2026. Anche Modena è interessata dalla cassa integrazione, grazie alla Maserati MC20 che aveva evitato questa situazione in passato: 220 lavoratori, tra operai e impiegati, saranno in cassa fino al 17 febbraio, con la prospettiva di soli 10 giorni di lavoro a marzo. Per quanto riguarda la VM di Cento, specializzata in motori diesel, che ha ridotto il personale da oltre mille dipendenti a circa 400 negli ultimi anni, si prevede una diversificazione verso i propulsori marini con l'ingresso di un nuovo partner industriale.