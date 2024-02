Da Villa Campari a Macherio: si compone il puzzle immobiliare dei Berlusconi

Si sta delineando la divisione delle rinomate residenze di Silvio Berlusconi tra i suoi eredi, che erediteranno il vasto patrimonio del miliardario. L'ultima notizia riguarda Villa Grande, situata lungo la via Appia a Roma, che è stata la dimora finale del Cavaliere nella capitale e ha ospitato riunioni cruciali del centrodestra negli anni passati. Su Villa Grande, di proprietà dell'Immobiliare Idra, le cui azioni sono state divise tra i cinque figli, Pier Silvio sembra interessato ad acquisirla dagli altri fratelli. Lungo la via Appia si è svolta una riunione di spicco tra esponenti del centrodestra nel dicembre 2020, in vista dell'elezione del presidente della Repubblica, alla quale Berlusconi intendeva partecipare. Successivamente, nell'estate del 2022, gli stessi esponenti del centrodestra (esclusa Giorgia Meloni, non appartenente alla coalizione di governo) decisero di votare contro il governo Draghi in una celebre votazione al Senato. In futuro sarà interessante vedere quale destino sceglierà Pier Silvio per Villa Grande. Questo è quanto riporta Repubblica.

Ma non è l'unica notizia circolata negli ultimi giorni riguardante le dimore di famiglia. Un'altra riguarda Villa Campari a Lesa, sul Lago Maggiore, che potrebbe diventare di proprietà esclusiva di Marina Berlusconi. Si tratta di una meravigliosa dimora ottocentesca un tempo appartenuta a Cesare Correnti, patriota di rilievo durante il periodo risorgimentale. Ancora oggi una targa commemora il suo impegno patriottico. Correnti trascorse gli ultimi anni della sua vita nella villa sul Verbano, dove morì il 4 ottobre 1888. Caratterizzata dall'accesso diretto al lago, dallo stile neoclassico e da un caratteristico portico circolare al piano terra, la villa è magnificamente conservata ed è una delle più belle dimore storiche sulle rive piemontesi. Anch'essa è di proprietà dell'Immobiliare Idra, controllata a sua volta dalla Dolcedrago. Quindi, anche in questo caso, Marina acquisterà le quote degli altri fratelli per diventarne unica proprietaria.

Un altro pezzo del puzzle riguarda Macherio, la residenza dove Silvio Berlusconi annunciò la sua famosa entrata in politica nel 1994. Era la dimora della famiglia quando Silvio era sposato con Veronica Lario e dove sono cresciuti i loro tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi. È proprio Barbara che sembra destinata a diventare la proprietaria di Villa Visconti di Modrone, preferendola a un nobile appartamento su tre piani con vista sul Parco Sempione a Milano. La famiglia Visconti di Modrone cedette Macherio alla fine degli anni settanta del Novecento, ed è rimasta in uno stato di abbandono da molti anni. La villa principale fu acquistata dalla Provincia di Milano con l'intenzione di trasformarla in una scuola d'arte, mentre il vasto terreno circostante rimase di proprietà privata. Dopo un periodo di incertezza, la villa fu venduta all'asta nel 1988 a una società controllata da Silvio Berlusconi, che aveva acquisito l'intera tenuta. È evidente che, nelle mani di Silvio, la proprietà è stata restaurata al suo antico splendore.

Manca ancora la decisione dei figli Eleonora e Luigi riguardo alle loro residenze. Il più giovane dei Berlusconi sta attualmente ristrutturando una casa a Milano, dove si tengono le riunioni famose durante la battaglia di Segrate per il controllo della Mondadori. Al momento, nessuno sembra interessato ad acquisire Villa Certosa a Porto Rotondo, in Sardegna, una vasta proprietà con tanto di vulcano e giochi pirotecnici, dove Silvio ha ospitato visite di Vladimir Putin, Tony Blair e George W. Bush. Tuttavia, secondo il Financial Times, Villa Certosa è stata messa in vendita tramite l'agenzia Dils di Milano e potrebbe fruttare molto di più del valore stimato, che secondo una perizia tecnica del gennaio 2021 è di 259 milioni di euro. Il valore di realizzo potrebbe oscillare tra i 400 e i 500 milioni di euro, secondo alcune fonti. La villa include 68 camere, 4 bungalow, un teatro, una torre di fronte al teatro, una serra, una palestra, un centro di talassoterapia e un orto medicinale di 297 mq, il tutto immerso in un parco di oltre 580.000 metri quadrati.

Le altre transazioni immobiliari della famiglia Berlusconi includono la vendita di Villa Due Palme a Lampedusa, acquistata nel 2011 durante il mandato di Berlusconi come presidente del Consiglio, e la messa in vendita di Villa Gernetto vicino a Lesmo, dove Silvio intendeva stabilire l'Università della Libertà. Potrebbe essere inoltre inclusa nella lista delle cessioni la villa ad Antigua acquistata da Berlusconi, mentre la storica residenza di Villa San Martino ad Arcore, dove attualmente risiede l'ultima compagna Marta Fascina, potrebbe essere destinata a diventare la sede di una Fondazione il cui scopo rimane ancora da definire.