Da Vittorio passa alla nuova generazione dei Cerea: la madre esce dal capitale

Da Vittorio: cambio di guardia nell'eccellenza ristorativa dei Cerea

La rinomata azienda Da Vittorio Srl, di proprietà della famiglia Cerea e celebre per il suo prestigioso ristorante tristellato a Brusaporto (Bergamo), ha recentemente attuato un'importante operazione di scissione parziale e proporzionale. Da qui la creazione di una nuova entità aziendale denominata Gioconda Srl, che si concentra sulla separazione delle attività operative.

Come riportato da Milano Finanza, la scissione ha l'obiettivo di distinguere le attività tangibili, come la gestione dei ristoranti, la produzione di prodotti gastronomici e l'ospitalità, dalle attività immateriali, quali know-how, brevetti e consulenza enogastronomica. Un aspetto significativo di questa operazione è il passaggio generazionale all'interno della famiglia Cerea. Con il recesso di Gioconda Gritti, vedova del fondatore Vittorio Cerea, i figli Enrico, Francesco, Alessandro e Rosella assumono così un ruolo predominante nell'azienda.

La ripartizione delle quote nella nuova società Gioconda Srl è avvenuta in modo proporzionale Gritti che ha ricevuto inizialmente il 47,4% della nuova società, Enrico il 15,7% e i tre fratelli ciascuno il 12,3%. Tuttavia Gioconda Gritti ha poi esercitato il suo diritto di recesso, cedendo la sua quota ai figli per 3,69 milioni di euro. Lo stesso prezzo è stato pagato anche per l'uscita della figlia Barbara, proprietaria di circa l'11% della Da Vittorio Srl. Di conseguenza, Enrico possiede ora circa il 30% della Gioconda Srl, mentre i tre fratelli insieme detengono il restante 70%.

Il ramo d'azienda trasferito alla nuova società include il ristorante Da Vittorio e il nuovo ristorante milanese "DaV", insieme a tutte le relative proprietà, come le ricette, i marchi e i contratti di licenza, valutato complessivamente in un attivo netto di 3,74 milioni di euro. Nonostante questa riorganizzazione interna, Da Vittorio Srl nel 2022 ha presentato risultati finanziari solidi, registrando ricavi in crescita a 69 milioni di euro, un utile di 9,2 milioni di euro e impiegando 591 dipendenti.