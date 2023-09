Da Vittorio punta a 90 mln di ricavi. In arrivo nel 2025 due nuove aperture

Francesco Cerea (Da Vittorio): "Puntiamo a 90 mln di ricavi"

La famiglia Cerea punta in alto. I patron del marchio Da Vittorio, eccellenza italiana con una serie di business unit che comprendono format di ristorazione stellati, casual dining, ristorazione collettiva e negozi, si pongono un nuovo obiettivo: raggiungere 90 milioni di euro di ricavi entro il 2023.

“I prossimi traguardi – afferma Francesco Cerea – si concentrano su DaV, la nostra nuova trattoria, e stiamo sviluppando per il 2025 due nuove aperture, una a Cantalupa (To) in sede e una a Milano”. Oltre al ristorante tre stelle Michelin di Brusaporto, il marchio ha aperto anche Da Vittorio St. Moritz e Da Vittorio Shanghai (entrambi 2 stelle Michelin), Da Vittorio Saigon, New Wave by Da Vittorio a Shanghai, la Dimora a Brusaporto (del circuito Relais&Châteaux), la Pasticceria Cavour 1880 e la Locanda Cavour a Bergamo Alta.

Come scrive Pambianco, si aggiungono i format DaV Milano, DaV Mare a Portofino, DaV Cantalupa – in ristrutturazione – e i negozi Da Vittorio Selection, che propongono una serie di prodotti “take away”.

L’offerta si completa con l’attività di ristorazione esterna Vicook, il sistema di ristorazione collettiva che offre consulenze per realtà come Terrazza Gallia a Milano e Allianz Stadium a Torino. Da Vittorio conta 250 collaboratori, mentre Vicook 550, per un totale di quasi mille collaboratori contando anche le consulenze all’estero.