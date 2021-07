Daimler-Mercedes, matrimonio finito: camion e autobus pronti per la Borsa

Daimler prepara la separazione di autobus e camion Daimler Truck. “Daimler è sulla buona strada per completare lo spin-off e, di conseguenza, l’Ipo della sua divisione di autobus e camion Daimler Truck, ribattezzando Mercedes-Benz la divisione vetture e van, riprendendo il nome del suo marchio faro, rafforzandone l’immagine, sempre più specializzata in auto elettriche, di segmento premium”, scrive il Corriere della Sera. Lo scorporo, secondo quanto riporta il quotidiano di via Solferino, avverà entro la fine dell'anno.

Daimler Truck vende oltre mezzo milione di camion e autobus, realizzando circa 45 miliardi di euro di fatturato. L'azienda è sul podio dei maggiori produttori mezzi pesanti insieme a Volvo e Man-Scania, la filiale di Volkswagen. La scissione, continua il CorSera, avvantaggerà̀ gli azionisti della vecchia Daimler, che ha chiuso il secondo trimestre dell’anno con ricavi in crescita da 30,2 a 43,5 miliardi e utili da 1,9 a 3,7 miliardi: grande parte del capitale sarà̀ loro restituito con la distribuzione delle azioni, il resto verrà̀ quotato alla Borsa di Francoforte.