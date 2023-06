Dalla farmaceutica al settore IT, le top aziende del Sud d'Italia. Classifica

Lavorare al Sud, la classifica delle migliori aziende: domina il settore IT

Best Workplaces in South Italy: per la prima volta arriva la classifica dal Sud Italia dedicata alle aziende i cui i dipendenti sono più felici di lavorare. Il ranking racchiude le otto migliori realtà del Mezzogiorno, ed è stata stilata da Great Place to Work Italia, impresa leader nello studio e nell’analisi del clima aziendale.

L'indagine ha tenuto in considerazione di diversi indicatori, in particolare sono emerse le dimensioni dell'equità e dell'orgoglio, per cui si hanno performance addirittura migliori rispetto a quelle delle principali realtà imprenditoriali del Centro-Nord Italia: al Sud sono infatti questi due indici sono percepiti più positivamente (85% e 90%) rispetto a quelli centro-settentrionali (83% e 88%).