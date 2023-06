Istat: mezzo milione di occupati in più, ma cresce il costo del lavoro

Istat, il report sul lavoro

Cresce il numero degli occupati in Italia nel primo trimestre del 2023. Il trend ascendente si sta consolidando nel tempo: la crescita tendenziale prosegue consecutivamente da otto trimestri, - vale a dire - da due anni a questa parte, quando è iniziata la ripresa del post pandemia. L’Istat fotografa con l’ultimo report trimestrale - il primo del 2022 - l’evoluzione e le tendenze dell’occupazione in Italia.

Si registrano 104mila occupati in più, pari all’1,3% in più dell’ultimo trimestre del 2022 e del 3,3% rispetto al primo dello scorso anno. L’aumento coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+92 mila, +0,6%) e gli indipendenti (+27 mila, +0,5%), mentre i dipendenti a termine risultano in lieve calo (-15 mila, -0,5% in tre mesi); alla crescita del numero di disoccupati (+23 mila, +1,2% in tre mesi) si associa la diminuzione degli inattivi di 15-64 anni (-150 mila, -1,2%).

Nello stesso periodo il Pil ha registrato una crescita dello 0,6% in termini congiunturali ed è aumentato dell’1,9% in termini tendenziali.