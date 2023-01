Dalla sostenibilità al cloud: i 10 lavori più ricercati in Italia. Classifica

Lavoro, ecco le professioni più ricercate in Italia

Manager della sostenibilità, mondo farmaceutico e cloud: nel post Covid il mercato del lavoro accelera e si trasforma, rimodellando esigenze, priorità e trend. Su cosa quindi puntare? Quali sono i campi emergenti in Italia? E la professioni più ricercate? A rispondere a queste domande ci ha pensato Linkedin, il social leader nella comunicazione aziendale: la piattaforma ha fornito una panoramica dei trend che stanno rimodellando il mercato del lavoro, stilando la lista delle professioni in più rapida crescita nel nostro Paese: quelle, cioè, la cui domanda è cresciuta più velocemente negli ultimi cinque anni, in un lasso di tempo che va da gennaio 2018 a luglio 2022. A spiccare nella classifica è l’addetto allo sviluppo commerciale, segue il manager della sostenibilità fino all’ingegnere dei dati. Ecco la classifica nel dettaglio con le dieci professioni più richieste.

Lavoro, dalla sostenibilità al cloud: i profili più ricercati

Nella classifica stilata da Linkedin spicca al primo posto l’addetto allo sviluppo commerciale conosciuto anche come sales development representative. Il manager si occupa “di cercare potenziali nuovi clienti, assicurandosi che siano lead qualificati, e proponendo prodotti che rispondano alle loro esigenze durante tutto il ciclo di vendita”. Segue poi il settore della sostenibilità con il “sustainability specialist”: il compito di questi manager è creare, supervisionare e implementare strategie di sostenibilità all’interno delle organizzazioni. L’ultimo gradino del podio è invece conquistato dal Soc analyst o cyber security analyst: è responsabile della sicurezza informatica aziendale, che mantiene monitorando le attività su siti web, server e database alla ricerca di eventuali minacce.