Dati sanitari condivisi in Europa: raggiunto un accordo tra i Paesi membri

Raggiunto l'accordo sullo scambio e l'accesso dei dati sanitari a livello europeo

Il Consiglio dell'Ue e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una nuova legge che facilita lo scambio e l'accesso ai dati sanitari a livello dell'Ue.

Il regolamento proposto per uno spazio europeo di dati sanitari (Ehds, dall'acronimo in inglese per European healt data space) mira a migliorare l'accesso e il controllo degli individui sui loro dati sanitari elettronici personali, consentendo anche di riutilizzare determinati dati per scopi di interesse pubblico, supporto alle politiche e ricerca scientifica.

Prevede un ambiente di dati specifico per la salute che contribuirà a promuovere un mercato unico per i servizi e i prodotti sanitari digitali.

Accesso più rapido ai dati sanitari elettronici

Attualmente - spiega il Consiglio - l'accesso transfrontaliero ai dati sanitari varia in tutta l'Ue. Le nuove regole mirano a consentire a un turista spagnolo di ritirare una prescrizione in una farmacia tedesca o ai medici di accedere alle informazioni sanitarie di un paziente belga in trattamento in Italia.

Secondo le nuove regole, gli individui avranno un accesso più rapido e più facile ai dati sanitari elettronici, indipendentemente dal fatto che si trovino nel loro paese d'origine o in un altro Stato membro. Avranno anche un maggiore controllo su come vengono utilizzati quei dati. I paesi dell'Ue saranno tenuti a istituire un’autorità sanitaria digitale per attuare le nuove disposizioni.

L'accordo provvisorio raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento modifica la proposta originale della Commissione in una serie di settori chiave, tra cui l'opt-out: gli Stati membri possono consentire ai pazienti di rinunciare all'uso dei loro dati sanitari, sia da parte di un professionista sanitario (uso primario) che per un ulteriore uso (uso secondario, sempre a condizioni rigorose), tranne che per scopi di interesse pubblico, elaborazione delle politiche, statistiche e scopi di ricerca nell'interesse pubblico.

Se i pazienti scelgono di limitare le informazioni, gli operatori sanitari potranno accedere ai dati sanitari limitati solo in situazioni di interesse vitale. Gli Stati membri possono mettere in atto misure più severe che disciplinano l'accesso a determinati tipi di dati sensibili, come i dati genetici, a fini di ricerca.L'accordo provvisorio dovrà ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento. Sarà quindi formalmente adottato da entrambe le istituzioni dopo una revisione giuridico-linguistica.

Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue.