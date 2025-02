Ddl partecipazione, esulta Calderone: “L'approvazione è un passo importante per il mondo del lavoro". VIDEO

DDL Partecipazione lavoratori, Calderone: “Bellissima notizia per tutto il mondo del lavoro”. VIDEO

“L'approvazione in prima lettura del Ddl di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende è una bellissima notizia per tutto il mondo del lavoro". Così, il ministro del Lavoro Marina Calderone ha commentato l'approvazione del Ddl Partecipazione Lavoratori, passato alla Camera dei Deputati con 163 voti favorevoli, 40 contrari e 57 astenuti.

Il provvedimento, fortemente sostenuto dal Ministro, ha visto in Parlamento una collaborazione istituzionale trasversale. Come sottolinea Calderone, infatti, "i numeri del voto finale nell'Aula di Montecitorio premiano l'iniziativa della Cisl e dimostrano la necessità del dialogo tra maggioranza e opposizione sui grandi temi strategici per il Paese”.

Il testo riprende la proposta di legge di iniziativa popolare messa a punto dalla Cisl con l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 45 della Costituzione, e punta quindi a disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, alla proprieta' delle aziende.

"La declinazione dell'articolo 46 della Costituzione era attesa da tempo e finalmente ci stiamo avvicinando all'obiettivo. Adesso il testo passerà al Senato, dove auspico si potranno trovare nuove sinergie tra le forze politiche per raggiungere presto l'approvazione definitiva", ha concluso Calderone.

GUARDA IL VIDEO