De Agostini, a Sala la guida. Chi è il Ceo a capo dell'"impero" di Novara

La nuova governance del gruppo controllato da B&D Holding

Era una notizia annunciata ormai da tempo, ma negli ultimi sette giorni si è consumata una piccola rivoluzione nel mondo della finanza. Lorenzo Pellicioli non è più presidente di Igt (International Game Technology) la società quotata negli Stati Uniti, controllata da De Agostini; ma non è più neanche amministratore delegato del gruppo novarese. Al suo posto Marco Sala, il quale diventa presidente esecutivo di Igt (di cui era Ceo) e numero uno di De Agostini, di cui Pellicioli sarà presidente. Una spirale di nomine che era stata annunciata dalla famiglia Drago già nei mesi scorsi. Marco Drago, il capostipite, vuole che i due figli Enrico e Nicola inizino a prendere in mano le redini del gruppo. Al timone di B&D Holding, che governa le sorti delle società afferenti al gruppo di Novara, rimane per ora Marco Drago.

Ceo di Igt da aprile del 2015 e, dal maggio del 2020, nel board di De Agostini

Ma chi è Marco Sala? È un manager di altissimo rilievo, meno noto – per ora – alle cronache finanziarie rispetto al suo predecessore. Ma è comprensibile, visto che Pellicioli per almeno un trentennio è stato uno dei manager di riferimento del mondo dei media e dell’informazione. Sala è stato ceo di Igt da aprile del 2015 e, dal maggio del 2020, membro del consiglio di amministrazione di De Agostini. Prima ancora è stato Ceo di Gtech S.p.A. (ex Lottomatica) dal 2009. È entrato in azienda come condirettore generale nel 2003 e da allora ha ricoperto il ruolo di membro del consiglio di amministrazione.

Ad agosto 2006 è stato nominato managing director con responsabilità delle società italiane e di alcune attività europee. Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di Ceo di Buffetti, leader in Italia nella distribuzione di materiali e forniture per ufficio. Prima di Buffetti, Sala ha guidato la Divisione Business Directories di Seat Pagine Gialle. Proprio Seat Pagine Gialle è stato uno dei luoghi in cui Pellicioli si è affermato come manager. Da amministratore delegato dell’azienda, infatti, ha intuito l’importanza di internet acquisendo il portale Virgilio. La storia di Seat divenne da rosea a drammatica da dopo il 2003, quando ormai Pellicioli era uscito e l’azienda era passata dalla galassia Telecom a quella dei fondi.