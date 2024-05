Debito pubblico, così la Cina controlla le finanze di 20 Paesi al mondo

La Cina controlla il debito in 20 Paesi del mondo

Guerre in corso: il controllo delle banche che finanziando il debito delle Nazioni in guerra controllano il debito che il conflitto produce, se controlli il debito controlli tutto quanto. La vera essenza dell'industria bancaria è fare di tutti noi, sia che siamo Nazioni o individui, schiavi del debito. (tratto dal film: The International -schiavi del debito). Inquietante. A tal proposito ho fatto un piccola ricerca in internet e sono arrivato a trovare questa slide







La Cina si è forse trasformata in banca per influenzare i propri debitori? L'accordo per la nascita del BRICS (che èun raggruppamento delle economie mondiali emergenti formato dai Paesi fondatori -Brasile, Russia, India, Cina- ai quali negli ultimi anni si sono aggiunti il Sudafrica, l'Egitto, l'Etiopia, l'Iran ed gli Emirati Arabi Uniti) pare abbia un doppio fine oltre che quello di scalzare il dollaro; il dominio finanziario internazionale? Ora per tornare all'argomento la Cina vanta un credito, nei confronti delle 20 nazioni di cui sopra, pari a 129,4 miliardi di dollari.

Vi può essere il controllo di una nazione attraverso il suo debito? I PIL pro capite dei vari Paesi elencati nella slide sono ancora molto bassi. Fra questi Paesi c'è chi soffre di una inflazione congenita che attualmente è al 289,4% (è in guerra quasi da sempre con la propria economia) oppure c'è chi soffre per i conflitti interni ed esterni, naturalmente armati, e che vedono contrapposte varie fazioni ed etnie. Inserirsi finanziariamente in queste nazioni significa veramente averne il controllo? Pensate la Cina ha anche costruito città in Africa, come in Angola 750 edifici da otto piani per 500.000 persone (Nova Cidade de Kalimba) per una spesa complessiva di 2,5 miliardi di dollari. A seguire una interessante slide: