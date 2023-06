Debito Usa, sì all’aumento del tetto. Biden: “Cruciale per evitare il default"

La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato l'accordo bipartisan per sospendere il tetto del debito fino all’1 gennaio 2025, in cambio di alcuni tagli al bilancio. Ora la palla passerà nelle mani del Senato, che è chiamato ad esprimersi entro il 5 giugno, la data indicata dalla segretaria al Tesoro americano, Janet Yellen, come termine ultimo per scampare al default per il governo federale.

Da Biden è dunque arrivata l'esortazione al Senato "ad approvarlo il più rapidamente possibile", in modo che il presidente possa firmarlo "e il nostro Paese possa continuare a costruire l'economia più forte del mondo".

Tonight, the House took a critical step forward to prevent a first-ever default and protect our country’s hard-earned and historic economic recovery.



I have been clear that the only path forward is a bipartisan compromise that can earn the support of both parties. This agreement…