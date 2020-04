Decreto liquidità: guida ai prestiti garantiti. Regole, importi e.. IL TESTO INTEGRALE

Il decreto liquidità prevede garanzie sui prestiti alle imprese in questa emergenza economica per la pandemia del coronavirus con una liquidità immediata di 400 miliardi di euro (200 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% per tutte le imprese, altri 200 miliardi di garanzie per l’export). Le imprese con meno di 5mila dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro hanno una garanzia pari al 90% dell’importo richiesto. Le imprese con più di 5mila dipendenti e fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro una garanzia pari all’80%. Le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi il 70% dell’importo del finanziamento richiesto.

E poi pagamenti della Pa più veloci, sospensione dei termini per chi è in debito con il Fisco, estensione del “golden power”. Il decreto ha avuto il via libera lunedì 6 aprile dopo il Consiglio dei ministri ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8. Il testo contiene il rinvio di alcune scadenze fiscali, l'estensione delle norme di golden power e la proroga dei termini processuali.

Le garanzie statali sui prestiti bancari sono un capitolo centrale del decreto Liquidità, argomento diviso in due canali di accesso: la società pubblica Sace (parte del polo Cdp), soprattutto per le imprese più grandi, e il Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale e ministero dello Sviluppo) che è più mirato a imprese fino a 499 dipendenti. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore "i prestiti garantiti con le nuove regole non sono ancora operativi, occorre ancora l’autorizzazione della Ue, l’aggiornamento di alcune procedure interne di banche e Sace e l’aggiornamento della piattaforma informatica del Fondo di garanzia. Potranno servire alcuni giorni".