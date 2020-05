Decreto maggio,marcia indietro sullo Stato nelle Pmi.Confindustria in pressing

Marcia indietro, niente Stato nelle Pmi italiane. Dopo l'ennesima nottata in videoconferenza, racconta oggi il Messaggero, il governo ha deciso che per il momento non è tempo di interventi pubblici nelle imprese minori. Troppa, secondo i rumors, la pressione di Confindustria, di Italia Viva e troppo pochi i margini concessi dall'Ue. E alla fine Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri hanno dato forfait.

L’intervento avrebbe dovuto riguardare le società che prima dello scoppio della pandemia erano in buone condizioni. Se non sono quotate, l’aiuto sarebbe stato finalizzato a un’Ipo, se invece sono già scambiate su Aim, si sarebbe trattato di un sostegno attraverso un aumento di capitale.

Circa 1-1,5 miliardi di euro di fondi potevano arrivare attraverso le controllate di Cdp oppure anche grazie all’aiuto delle riserve tecniche delle compagnie assicurative, se interessate a un investimento in economia reale. Le quote dello Stato sarebbero state considerate di tipo junior rispetto agli eventuali investimenti privati. Quindi, in caso di difficoltà, i privati avrebbero la priorità rispetto allo Stato.