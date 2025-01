DeepSeek fa paura, cominciano le indagini sull'IA cinese. Ha copiato ChatGpt? Tutti i dubbi dagli Usa

La guerra Usa-Cina sull'intelligenza artificiale. DeepSeek spaventa i colossi

Microsoft e OpenAi stanno cercando di stabilire se dati e tecnologia di OpenAi, creatore del modello di intelligenza artificiale ChatGpt, siano stati ottenuti in modo non autorizzato da un gruppo collegato alla startup cinese dell'Ia DeepSeek. Lo riferiscono fonti citate dall'agenzia d'informazione economica "Bloomberg". Secondo le indiscrezioni, gli esperti di sicurezza di Microsoft hanno osservato che lo scorso autunno, individui ritenuti legati a DeepSeek hanno esfiltrato una grande quantità di dati utilizzando l'interfaccia di programmazione delle applicazioni (Api) di OpenAI. L'Api di OpenAi e' il principale metodo tramite cui sviluppatori software e clienti aziendali acquistano i servizi di OpenAi. Microsoft, il piu' grande investitore di OpenAi, ha notificato all'azienda un'attività sospetta.

David Sacks, l'uomo della Casa Bianca per l'intelligenza artificiale e le criptovalute, ha dichiarato all'emittente televisiva "Fox News" che è "possibile" che DeepSeek abbia sottratto proprietà intellettuale dagli Stati Uniti nello sviluppo del suo nuovo sistema Ia. "Ci sono prove sostanziali che cio' che ha fatto DeepSeek sia stato distillare la conoscenza dai modelli di OpenAI", ha detto Sacks. La presentazione di un nuovo modello avanzato d'intelligenza artificiale da parte della start-up cinese DeepSeek ha provocato nei giorni scorsi un vero e proprio terremoto tra i titoli tecnologici statunitensi: le azioni del produttore di processori grafici Nvidia, tra le prime società al mondo per capitalizzazione di mercato, hanno perso lunedì oltre il 13 per cento del loro valore a Wall Street, pari a circa 400 miliardi di dollari.