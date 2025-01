Musk ficca il naso anche nel settore dei pagamenti: siglato un accordo tra Visa e X

Usa: media, X lancia un wallet digitale e servizi pagamento P2p forniti da Visa

La piattaforma di social media X di Elon Musk ha annunciato il lancio di un portafoglio digitale e di servizi di pagamento peer-to-peer forniti da Visa. Lo riporta Cnbc, spiegando che X ha stretto un accordo con Visa, la più grande rete di carte di credito statunitense, per essere il primo partner di quello che chiama X Money Account. Visa consentirà agli utenti di X di spostare fondi tra i conti bancari tradizionali e il proprio portafoglio digitale e di effettuare pagamenti peer-to-peer istantanei, come con Zelle o Venmo.

È la prima mossa concreta di X per creare un ecosistema finanziario per il sito di social media, che si chiamava Twitter prima che Musk lo acquistasse nel 2022. All'epoca, Musk disse che l'acquisizione da 44 miliardi di dollari era un modo per creare una “app per tutto”. In seguito ha detto che la piattaforma avrebbe permesso agli utenti di gestire il loro “intero mondo finanziario” su di essa. Il servizio X Money dovrebbe essere lanciato nel primo trimestre e, secondo una persona a conoscenza della situazione, è probabile che vengano stipulati accordi con altri partner finanziari. Uno dei primi casi d'uso di X Money è quello di consentire ai creatori del sito di accettare pagamenti e conservare fondi senza istituzioni esterne, ha detto questa persona, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere di questioni interne. I rappresentanti di Visa hanno rifiutato di commentare la questione.