Def, ok all'unanimità: taglio accise fino al 2/5. Bonus mobilità elettrica

Def, Draghi in conferenza stampa: "Faremo tutto ciò che è necessario per aiutare le imprese e le famiglie"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza. "Faremo tutto ciò che è necessario per aiutare le imprese e le famiglie" all'interno di una cornice europea e di sostenibilità dei conti, "ma la disponibilità del governo è totale", ha detto il premier Draghi. "Siamo molto consapevoli del rischio di un impatto sociale", anche legato all'aumento dell'inflazione, ha argomentato il premier. "Siamo pronti ad intervenire. Nelle prossime settimane comprenderemo meglio l'intervento e come finanziarlo", ha aggiunto.

GUARDA IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA

"La fiducia dipende dalla circostanza che stiamo vivendo ma dipende anche dalla capacità di esprimere un indirizzo di politica economica". Il premier Mario Draghi in conferenza stampa ribadisce che il quadro economico dopo la guerra in Ucraina è peggiorato ma indica qual è la strada per reagire. "Dobbiamo affermare una governabilità che si esprime con decisione ma anche con un'unità di intenti", sottolinea spiegando che i cittadini chiedono unità.

"I cittadini se devono scegliere tra la riaffermazione delle identita' dei partiti o l'unita' d'intenti nell'esecuzione del governo, sono certo che scelgono la seconda piuttosto che la prima", sottolinea. "Siamo tutti al lavoro per costruire una risposta comune a uno shock comune come è stato" in occasione della pandemia. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Serve ripetere l'esperienza dell'unità nazionale" così come è avvenuto per il Covid, il ragionamento del presidente del Consiglio.