Del Vecchio acquista Acqua Fiuggi, ma mln di perdite dalla gestione precedente

Leonardo Maria Del Vecchio si prende Acqua Fiuggi: ecco i dettagli finanziari del deal

E’ stato schermato da una fiduciaria ed è costato 1,6 milioni di euro l’acquisto da parte di Leonardo Maria Del Vecchio della maggioranza (95%) di Acqua Fiuggi mentre il 5% resta al Comune di Fiuggi. L’operazione, annunciata settimana scorsa dalla Lmdv Capital, la holding di Del Vecchio, non rivelava però i dettagli finanziari del deal che emergono invece dai documenti societari riguardanti la Salus per Aquam (Spa) srl che tra fine 2022 e inizio 2023 rilevò dal Comune di Fiuggi il 95% circa della Acqua Terme di Fiuggi (Atf) spa.

Infatti lo scorso 20 maggio a Milano davanti al notaio Giovanni Ricci si sono presentati Rosario Zoino consigliere delegato della Together, che fa capo all’imprenditore Maurizio Stirpe, e come rappresentante della Palazzo Gattini srl (dell’imprenditore Nicola Benedetto fra l’altro azionista col 12% della Società Editrice Italiana di Maurizio Belpietro) con una quota analoga, Gianfranco Battisti (ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato) con la sua Horizon srl e Luca Borgomeo per la Plar srl.

I quattro soggetti, ciascuno titolare del 25% di Spa, hanno venduto il 100% delle quote alla nuova Blu srl rappresentata da Nicolò Karim Forni, per un prezzo di 1,6 milioni. La Blu, con un capitale di 2,5 milioni, è quindi il veicolo di Del Vecchio ma la proprietà della stessa Blu è schermata dalla fiduciaria Fiam. Atf, che controlla la società sportiva Golf Club Fiuggi 1928 (con annessa club house ed ex Centro Coni), nel 2022 (ultimo bilancio disponibile) ha fatturato 17 milioni ma ha chiuso in perdita per 4,5 milioni. Dopo l’acquisto Forni è stato nominato amministratore unico della Spa. Del Vecchio a proposito dell’operazione ha detto: “vogliamo posizionarci con Fiuggi come marchio premium come ad esempio una Evian o una Perrier che all'estero costano anche 15 - 20 euro a bottiglia”.