Lmvd, Del Vecchio amplia il cda: da 3 a 5 membri e arriva un nuovo Advisory Board

LMDV Capital: nuovo Advisory Board e Cda che passa da 3 a 5 membri

LMDV Capital, single-family office che fa capo a Leonardo Maria Del Vecchio, rafforza la governance e annuncia l’istituzione di un nuovo Advisory Board. Il CdA della società, riunitosi ieri sotto la presidenza di Leonardo Maria Del Vecchio, ha infatti approvato la costituzione del nuovo organismo composto da figure di alto profilo con rinomata esperienza in ambito finanziario e imprenditoriale, che contribuirà alla supervisione strategica della società, sosterrà le decisioni di investimento del management e rafforzerà la funzione di relazioni esterne. Il rafforzamento della governance e dei processi decisionali è un passaggio coerente con la rapida crescita segnata da LMDV Capital che nei primi 18 mesi di attività ha investito circa 250 milioni di euro e messo a segno oltre 40 operazioni affermandosi come nuovo attore di riferimento nel panorama italiano.

L’ Advisory Board lavorerà in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e servirà a sostenere il piano di investimenti programmato e a garantire che le decisioni strategiche siano coerenti con gli obiettivi di crescita. “Ho sempre creduto che i nostri investimenti debbano andare oltre i ritorni finanziari, generando un valore significativo per il tessuto economico e sociale italiano, mettendo sempre il fattore umano e il lavoro al centro. Con questa filosofia ho visto il portafoglio di LMDV Capital crescere rapidamente, e da questa consapevolezza ho deciso di rafforzare ulteriormente la governance. Con grande soddisfazione ho istituito un Advisory Board composto da professionisti di alto profilo, con esperienza consolidata e posizioni apicali nei rispettivi settori: Isidoro Lucciola e Gabriella Lojacono.

Allo stesso modo, ho deciso di ampliare il Consiglio di Amministrazione portandolo a cinque membri, accogliendo due figure di spicco nelle loro carriere, Gabriele Benedetto e Luigi Giacomo Mascellaro, che porteranno competenze di alto livello nei campi della consulenza e della trasformazione aziendale. Un Consiglio rafforzato e un Advisory Board di alto calibro mi permetteranno di concentrarmi ancora di più su EssilorLuxottica, che rimane la mia priorità. Da oltre dieci anni lavoro con dedizione, affiancando mio padre, e oggi Francesco Milleri e l’intero management, contribuendo alla crescita e al successo” afferma Leonardo Maria Del Vecchio, fondatore di LMDV Capital. L’Advisory Board di LMDV Capital, che sarà presieduto da Isidoro Lucciola, avrà come tratto distintivo l'assoluta indipendenza dei suoi componenti. Lucciola, imprenditore, consulente, investment banker e manager nei settori del credito e della finanza digitale, è attualmente Presidente di Igea Digital Bank e fondatore del gruppo L&P Investimenti, dove ha anche presieduto diverse controllate come Appeal Strategy & Finance e Loan Agency Services. Membro dell’Advisory Board sarà anche Gabriella Lojacono, Professoressa Associata di International Management presso l'Università Bocconi e SDA Bocconi School of Management, dove dirige l'Executive Master in Luxury Management. Lojacono vanta una grande esperienza come Strategic Advisor e Senior Researcher, con progetti rilevanti nei settori FMCG, della moda e dell'automotive.

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Leonardo Maria Del Vecchio e composto da Marco Talarico e Alessandro Galleni, ha approvato inoltre l’allargamento dei componenti da 3 a 5 membri con l’ingresso di Gabriele Benedetto, ex CEO di Telepass Group, che ha guidato la trasformazione dell'azienda in un leader europeo nei servizi di mobilità, e Luigi Giacomo Mascellaro, attuale Managing Director di LMDV Capital, che vanta oltre 17 anni di esperienza in M&A e business development, con operazioni di grande rilievo per clienti globali come Ferrero e Stellantis. LMDV Capital continuerà a consolidare la propria posizione come punto di riferimento per gli investimenti a sostegno delle eccellenze italiane e internazionali, in linea con la propria missione di supportare iniziative imprenditoriali di successo.