Delega fiscale, stop alla vendita online delle sigarette elettroniche. Novità

Delega fiscale, meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti

La commissione Finanze della Camera ha completato l’esame della delega di riforma fiscale. Il voto per il mandato al relatore, per l’invio del testo all’aula, è previsto per la prossima settimana. “Questo di oggi è un passo avanti per riformare il sistema fiscale del nostro paese - ha commentato il vice ministro all’Economia, Maurizio Leo - e confido che anche nelle successive fasi in parlamento ci sia la stessa collaborazione che ho notato oggi». Via libera dunque agli ultimi emendamenti da approvare.

Ok all’emendamento che consente di «valutare l’eventuale e progressivo superamento» del superbollo sulle auto diesel di grossa cilindrata, ma senza maggiori oneri per i conti pubblici. La commissione Finanze della Camera ha approvato il testo modificando l’aspetto che riguarda la copertura finanziaria.