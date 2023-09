Design, Novamobili sbarca a Zurigo. Ecco il primo showroom internazionale

Novamobili porta in Svizzera il Made in Italy: il primo showroom internazionale

Novamobili, storica azienda del Made in Italy riconosciuta a livello mondiale per gli arredi modulari dal design sofisticato, ha deciso di fare un'ulteriore salto aprendo il suo primo flagship store internazionale a Zurigo. Dietro la strategia di rafforzare la presenza europea del brand, c'è anche il desiderio di innovare l'architettura urbana. Lo spazio dove è stato progettato lo showroom infatti si trova presso Im Viadukt, un vecchio viadotto ferroviario costruito nel 1894 a Zurich-West e appena ristrutturato. Come riporta Pambianconews, si tratta dunque di un nuovo ritrovo urbano lungo 500 metri, ​​che oggi accoglie ristoranti, bar, atelier di moda, studi di design, gallerie d’arte, librerie e il mercato coperto dedicato ai prodotti tipici.

Lo store - 180 metri quadrati con due ampie vetrine - è nato dalla collaborazione con lo studio di interior design Visite Privée di Raoul Sanchez. L’ambiente è intimo come un appartamento ma anche naturale, con pareti in pietra e coperture in antracite. La distribuzione dello spazio punta ad essere un catalogo a grandezza naturale: due piani, un soppalco e una camera da letto, al cui interno i visitatori potranno visionare il confortevole divano Avenue con una composizione a isola, dal tavolo Hanami con un piano in marmo verde Guatemala e sedie Twist con seduta imbottita e struttura in legno massello.

A separare i due piani, infine, la libreria Pontile - aggiunge Pambianconews - disegnata da Philippe Nigro. Ad arricchire ulteriormente gli ambienti: un letto Tuftè, sospeso su piedini in legno, che insieme all’armadio Stave con doghe verticali sulle ante, alla cassettiera e ai comodini Norman in rovere. Nel soppalco, una seconda zona notte con il letto Brick con testiera e struttura imbottite, l’armadio angolare Perry con ante in vetro temprato e cuoio, il sistema a moduli-cassetto Sly nella versione cassettiera e comodini, e il divano e la poltrona della collezione Kubi, caratterizzati da una scocca a vista su cui sono posizionati morbidi cuscini.