Illy, 10 nuovi negozi in cinque anni. Il maxi piano Polo del Gusto extra caffè

Illy, il maxi progetto non legato al caffè: Invitalia, il primo negozio a Trieste

Il Polo del Gusto è diventato realtà, inaugurato il primo negozio a marchio Illy dedicato a tutti i marchi extra-caffè. Il business parallelo a quello storico del gruppo prende forma e il primo centro non poteva che essere nella città madre, Trieste. Nella roccaforte di famiglia - si legge su Il Sole 24 Ore - è stato aperto il primo di dieci punti vendita con il nome Incantalia, seguiranno poi le aperture anche all'estero. Per tagliare il traguardo del primo obiettivo in Italia l'azienda si è data cinque anni. Successivamente si passerà a Francia, Gran Bretagna e Svizzera. "Polo del gusto - svela Riccardo Illy - come nome non andava bene, perché richiama alla mente qualcosa di tecnologico e industriale. Così abbiamo pensato al nome Incantalia".

Nel punto vendita di Trieste e in tutti quelli che seguiranno, - prosegue Il Sole - saranno esposti tutti i prodotti a marchio Polo del Gusto: il cioccolato di Domori, il tè Damman Freres, le confetture Agrimontana, i biscotti Pintaudi ma anche gli champagne Baron De Rothschild, con cui il Polo del Gusto ha un accordo di distribuzione, più tutta una serie di piccoli brand di fascia alta che man mano condivideranno la filosofia del progetto. "Abbiamo già accordi con la pasta Mancini, il riso Acquarello, l'olio extravergine I&P - conclude Riccardo Illy - anche se con nessuno di questi avremo rapporti di partecipazione".