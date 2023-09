Digital Realty sceglie Roma per il suo primo data center in Italia

Digital Realty, l'espansione nel Mediterraneo con lo sviluppo di un nuovo hub di colocation e connettività a Roma

Digital Realty, il più grande fornitore globale di data center, colocation e soluzioni di interconnessione cloud e carrier-neutral, ha annunciato oggi la sua espansione nel mercato italiano in seguito all'acquisizione e alla pianificazione pre-sviluppo di un terreno a Roma.

L'espansione in Italia rafforzerà ulteriormente il ruolo di leader nella fornitura di servizi infrastrutturali digitali nell'area del Mediterraneo, basato sulla presenza già consolidata ad Atene, Marsiglia e Zagabria, nonché sugli hub attualmente in fase di sviluppo a Barcellona, Creta e Tel Aviv. Situato al centro di tre continenti, il Mediterraneo è diventato la porta d'accesso tra l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente e l'Asia e sta ospitando i principali sistemi di cavi sottomarini intercontinentali e regionali, creando una delle più importanti aree di interconnessione e scambio di traffico digitale al mondo.

Roma è la terza città dell'Unione europea in termini di popolazione e la seconda in Italia per prodotto interno lordo. La posizione geografica strategica rende la città ben predisposta ad accrescere il suo ruolo di hub di connettività globale, al fianco di Milano, e ad aumentare la resilienza dell'infrastruttura di rete nazionale e internazionale dell'Italia. Ma soprattutto, contribuisce a far sì che la città svolga un ruolo chiave come importante snodo di connettività al centro del Mediterraneo.

Questa visione è in linea con quella di NAMEX, l'Internet Exchange di Roma. "Digital Realty e NAMEX hanno l'obiettivo comune di trasformare Roma in un hub di interconnessione globale di primo ordine", ha commentato Maurizio Goretti, CEO di NAMEX. Goretti ha proseguito: "Il know-how di Digital Realty nello sviluppo di comunità di dati altamente connesse in hub di connettività carrier-neutral è un ingrediente fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo".

Digital Realty, il progetto del primo data center in Italia

Il primo data center è stato progettato come struttura di livello quattro, secondo la classificazione dell'Uptime Institute. L'inizio della costruzione è previsto per il quarto trimestre del 2023. Il sito, che si estende su 22 ettari di terreno (circa 220.000 metri quadrati), si trova a 15 chilometri dalla costa, in una posizione che rappresenta un punto di interconnessione ideale per i futuri cavi sottomarini che arriveranno a Roma, e a 13 chilometri in linea d’aria dal centro della città.