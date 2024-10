Digital Value, l'acquisizione di Italtel si schianta contro lo scandalo Sogei. Congelato il finanziamento di 90 milioni da Intesa

Digital Value, congelato il finanziamento di 90 milioni da Intesa: l'affare Italtel rinviato a data da destinarsi

Come già pronosticato si è bloccata l'acquisizione di Italtel da parte di Digital Value, azienda romana di informatica sconvolta dallo scandalo- mazzette che ha portato all'arresto di Massimo Rossi, ossia del principale azionista nonché ex-presidente ed ad della società.

Non c'è pace dunque per Italtel, ex-gigante dell'Ict e delle reti tlc, che comunque, nonostante la continua decrescita del fatturato ha, tra gli altri problemi, ancora oltre mille dipendenti tra Italia ed estero. La società doveva passare il 18 ottobre, data del closing dell'operazione, dalle mani di Nextalia, che l'aveva rilevata a fine giugno per 70 milioni, a Digital Value che aveva offerto, a luglio, 120 milioni di euro. Offerta ovviamente accettata.

Il passaggio, pur avendo generato qualche sospetto dato il margine di guadagno in tempi brevissimi, visto i successi di Digital Value sul mercato dell'Ict in genere era stato visto come un'ottima opportunità per far crescere il business di Italtel che aveva chiuso il 2023 con un fatturato di 270 milioni di euro e una perdita pari a circa 16 milioni. Nextalia ha una quota del 71,3% di Italtel mentre l'altro 28,6% è nelle mani del fondo Clessidra.

Nextalia è una società di gestione del risparmio fondata nel 2021 da Francesco Canzonieri ex-responsabile di investment banking di Mediobanca, molto legato all'ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina. Intesa è infatti azionista di Nextalia con il 14%, è anche il primo creditore di Digital Value per 47 milioni e doveva concedere (al closing dell'operazione) una linea di credito da 90 milioni per comprare Italtel (i restanti 30 sarebbero stati conferiti a giugno 2025).

Inutile dire che dopo l'arresto del principale azionista l'erogazione è stata bloccata e dunque Digital Value ha dovuto comunicare che il closing per l'acquisizione di Italtel è rinviato a data da destinarsi. Digital Value è nel cuore di Intesa tanto che, soltanto ad ottobre, un report della banca vedeva possibile il raddoppio del valore delle azioni della società con raccomandazione buy per gli investitori.

Il 14 ottobre le azioni Digital Value valevano ancora 59 euro alla Borsa di Milano ma oggi ne valgono meno di 12, una brusca discesa pari al 77% del loro valore. Qualche giorno fa Nexitalia aveva annunciato un'azione legale contro Digital Value. I mille dipendenti di Italtel sono in attesa di risposte come del resto i 400 di Digital Value