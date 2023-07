Digitale, firmato l'accordo Butti-Fedriga: la nuova roadmap governo-regioni

Digitale, Governo e Conferenza Regioni-Province autonome insieme per la trasformazione

Transizione digitale, innovazione tecnologia e sinergia istituzionale: sono queste le tre parole chiave alla base del nuovo accordo stretto oggi tra governo, regioni e province autonome. L'obiettivo è quello di valorizzare le risorse del Pnrr e i fondi strutturali della programmazione 2021-2027. L'intesa "Insieme per la trasformazione digitale" è stato sottoscritta Perugia da Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, e da Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Presenti anche il Coordinatore della Commissione per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Ass.re Michele Fioroni e la presidente della Regione Umbria, avvocato Donatella Tesei.

Accordo digitale, Butti: "Poniamo le basi per un Paese connesso e sostenibile entro il 2026"

“Con l'accordo di oggi facciamo fronte comune verso uno stesso obiettivo: garantire la semplificazione dei processi amministrativi, favorire la gestione, lo scambio dei dati e delle competenze per una Pubblica Amministrazione sempre più vicina, semplice e inclusiva per cittadini e imprese. Poniamo le basi per una cooperazione e una collaborazione costante e costruttiva che porti il nostro Paese ad essere digitalmente avanzato, connesso e sostenibile entro il 2026”, ha dichiarato il Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti.