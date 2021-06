Lusso, Dior apre il suo primo ristorante a Parigi

Dior continua la sua espansione nel mercato del cibo e delle bevande. Oltre ai caffè presenti a Honolulu, Miami, Tokyo, Seoul e alla rinomata terrazza Dior a Saint-Tropez, il brand francese aprirà un ristorante in una particolare location di Parigi. Il locale, progettato dall’architetto Peter Marino verrà costruito all’interno della sede storica del marchio in Avenue Montaigne. La guida della cucina sarà affidata a Jean Vimbert, chef noto per aver vinto Top Chef Francia nel 2012.

Ancora non si sanno né il nome né la data di apertura del ristorante: ciò che è noto invece è che lo chef si è ispirato alla storia e agli archivi di Dior per comporre il menu. L’apertura del nuovo ristorante è l’ennesimo passo di LMVH, gruppo proprietario di Dior, all’interno del mondo della ristorazione e degli hotel. Basti pensare a Gucci nel 2017, quando ha aperto all’interno del Gucci Garden la Gucci Osteria sotto la guida del famoso chef Massimo Bottura.