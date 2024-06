Direttori finanziari, ecco i dieci più pagati...e c'è anche un italiano

Direttori finanziari, la classifica dei dieci più pagati al mondo

Il 2023 è stato l'anno dei direttori finanziari (Cfo) delle grandi imprese internazionali. Secondo un report del Wall Street Journal e rilanciato da La Repubblica, contrariamente a quanto si pensi (data l'attuale instabilità economica), gli stipendi dei Cfo hanno subito un'impennata notevole durante lo scorso anno. L'incremento medio degli stipendi, superiore all'8%, racconta una storia di successo e parità, in particolare per quanto riguarda la disparità di genere ai vertici delle aziende globali.

Uno dei dati più stimolanti emersi dal report riguarda l'equilibrio di genere tra i dirigenti più pagati. Cinque donne si sono infatti classificate nella top ten dei Cfo con le retribuzioni più alte, un indicatore forte di come il panorama aziendale stia lentamente, ma inesorabilmente, cambiando verso una maggiore equità. Ma il leader indiscusso in termini di compensi è stato John David Rainey, direttore finanziario di Walmart, che ha incassato quasi 40 milioni di dollari, beneficiando non solo di uno stipendio base solido ma anche di bonus e stock option considerevoli. Segue a stretto giro Kelly Steckelberg di Zoom, il cui pacchetto retributivo si aggira sui 32 milioni, grazie soprattutto a generose assegnazioni di azioni. Similarmente, Jean Hu di AMD si è assicurata un posto in questa esclusiva classifica con un guadagno complessivo di 32,8 milioni di dollari. Il resto della lista vede la presenza di figure come Christa Davies di Aon e Luca Maestri di Apple, quest'ultimo l'unico italiano nel ranking. E per concludere Michael Chae di Blackstone (26,4 milioni), Robert Lewin di KKR (26 milioni) e David Goulden di Booking Holdings (23,6 milioni).

Inoltre è sorprendente il confronto diretto tra i compensi dei Cfo e quelli degli amministratori delegati delle loro stesse aziende. In tre casi su dieci, tra cui colossi come Alphabet e AMD, il pacchetto retributivo del direttore finanziario ha superato quello dell'amministratore delegato. Questo non solo sottolinea l'aumento di responsabilità e il valore riconosciuto al ruolo del Cfo all'interno delle strutture aziendali, ma evidenzia anche come, in alcuni casi, le loro performance siano state considerate ancora più cruciali per gli affari dell'impresa.