Dividendi, ritorno da fine settembre. Luce verde della Vigilanza alle banche

La Banca centrale europea prevede di revocare le restrizioni sul pagamento dei dividendi e il riacquisto di azioni proprie (buyback) per gli istituti di credito dell'Eurozona entro la fine dell'anno. Le prospettive economiche in Europa sono migliorate e le banche hanno mantenuto forti livelli di capitale, ha puntualizzato Andrea Enria, numero della Vigilanza bancaria della Bce in un'audizione al Parlamento europeo.

"In assenza di sviluppi materialmente negativi, prevediamo di abrogare la nostra raccomandazione alla fine del terzo trimestre del 2021 e tornare a rivedere i dividendi e il riacquisto di azioni proprie come parte del nostro normale processo di vigilanza", ha spiegato Enria.

Il numero uno della Vigilanza della Bce ha però evidenziato anche che permangono preoccupazioni sulla qualità delle voci di bilancio delle banche. Alcuni istituti di credito hanno iniziato a ridurre gli accantonamenti per perdite su crediti nel primo trimestre, anche se è troppo presto per dire se i clienti siano fuori pericolo.

Il sostegno dei governi ha aiutato molte aziende a rimanere a galla e, fino a quando non sarà completamente revocato, è difficile stabilire l'impatto reale che la pandemia ha avuto in diverse parti dell'economia.

Per Enria poi alcune banche stanno assumendo maggiori rischi prestando ulteriori somme di denaro a clienti già indebitati. "La qualità del credito molto bassa rende il mercato vulnerabile a ulteriori shock, incluso un improvviso riprezzamento delle attività", ha avvertito.