Dl Aprile, Patuanelli: "In arrivo ristori a fondo perduto alle Pmi"

"Tra una settimana, 10 giorni, ci sarà il decreto Aprile”, provvedimento che conterrà "misure di ristoro e indennizzo a fondo perduto e stiamo valutando di replicare il modello francese e tedesco su piccole e piccolissime imprese: in Francia hanno dato dai 500 ai 2.500 euro, mentre in Germania 9 mila euro sotto i 9 dipendenti e 14 mila euro sotto i 25 dipendenti".

Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli su Rai 3, spiegando che "si tratta di 4 milioni di imprese, quindi mille euro sono 4 miliardi e 10 mila euro sono 40 miliardi, quindi le cifre non potranno discostarsi tanto da Francia e Germania. E' giusto concentrarsi sulle imprese più piccole", ha detto, citando tra i settori interessati quello florovivaistico.

Chiuso il cantiere del dereto Imprese, il ministro grillino ha assicurato poi che i finanziamenti assistiti da garanzia statale previsti "sono erogabili tra lunedì e martedì della prossima settimana". "Già domani l'interfaccia del Fondo di garanzia sarà completo e pronto per l'interfaccia con il sistema bancario, le garanzie sono automatiche, quindi le banche una volta ricevuto il modulo di richiesta possono erogare subito il finanziamento, tra lunedi' e martedì. Il tempo di caduta a terra di questi fondi e' fondamentale", ha spiegato.

Sul Mes, infine, Patuanelli ha ribadito la posizione del M5S e cioè che si tratta di "un Trattato con condizionalità che per noi è un pericolo. Non posso alimentare un dibattito su una cosa che non esiste, quello che succederà dopo il Consiglio europeo non lo sappiamo. Sono certo che non dovremo mai attivarlo, ma aspettiamo il Consiglio europeo prima di fare commenti su ipotesi".