Dl Ristori, in bozza rinvii fiscali e indennità. Federalismo fiscale slitta

DL RISTORI: BOZZA, FEDERALISMO FISCO SLITTA A 2023, C'E' ANCHE IN MANOVRA MA AL 2022

L'introduzione del federalismo fiscale viene rinviato al 2023. Lo prevede una bozza del decreto legge ristori quater. Anche nella legge di bilancio 2021 è previsto lo slittamento dell'autonomia tributaria da parte degli enti locali, ma al 2022.

DL RISTORI: BOZZA QUATER, UNA TANTUM DI 1.000 EURO PER STAGIONALI TURISMO E SPETTACOLO

E' in arrivo un'indennità una tantum di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. . Lo prevede luna bozza del decreto legge RISTORI quater. La norma interessa, in particolare, i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di Naspi.

DL RISTORI: BOZZA QUATER, A REGIONI +250 MLN PER DEBITI IN SCADENZA

In arrivo 250 milioni per aiutare le regioni in difficoltà con le scadenze dei debiti finanziari. E' quanto prevede una bozza del decreto legge RISTORI quater. ''Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario -si legge nel testo- è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro'' da destinare ''al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020''.

DL RISTORI: BOZZA QUATER, PROROGA TERMINI VERSAMENTI CARTELLE ALL'1/3/2021

I contribuenti in ritardo con le rate delle cartelle esattoriali avranno tempo fino al primo marzo del 2021 per mettersi in regola. Lo prevede luna bozza del decreto legge RISTORI quater. In particolare si stabilisce che la norma si applica per la 'Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione' e per la 'Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea'. L'attuale scadenza per i versamenti delle rate, per evitare la decadenza dell'accordo raggiunto con il fisco, è fissata al 10 dicembre 2020.

CORONAVIRUS: BOZZA RISTORI QUATER, ARRIVANO RINVII SCADENZE FISCO E NUOVI AIUTI

Dalle disposizioni in materia fiscale e contributiva alle misure di sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro con ulteriori misure urgenti. E' quanto in 23 articoli prevede la bozza del nuovo dl RISTORI Quater

DL RISTORI: BOZZA QUATER, 800 EURO A LAVORATORI SPORT, +92 MLN A SOCIETA' DILETTANTISTICHE

Un'indennità di 800 euro, per il mese di dicembre, per i lavoratori sportivi e 92 milioni di euro extra per il Fondo a sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. La misura è contenuta in una bozza del decreto legge ristori quater. ''Per il mese di dicembre 2020 -si legge nel testo- è erogata dalla società Sport e salute un'indennità pari a 800 euro, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva (riconosciuti dal Coni e dal Cip), le società e associazioni sportive dilettantistiche''. Per poter ottenere il contributo a favore dei dipendenti le attività devono aver ''cessato, ridotto o sospeso la loro attività''. Il tetto massimo di spesa previsto è di 170 milioni di euro.