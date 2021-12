Dolce & Gabbana punta sugli emergenti: partnership con la coreana Miss Sohee

I big della moda investono sui giovani designer di talento: a febbraio lo sbarco a Milano di Miss Sohee

Quando c'è talento non può che esserci intesa e collaborazione. Domenico Dolce e Stefano Gabbana lo sanno bene. Soprattutto quando si tratta di giovani creativi alle prime armi. I due big della moda hanno infatti annunciato che daranno spazio e valore, durante la Milano Fashion Week di febbraio al lavoro della designer coreana Miss Sohee.

Grazie ai due stilisti, scrive PambiancoNews, la creativa realizzerà la sua prossima collezione che sarà presentata durante l’edizione invernale dell'evento di moda più atteso in città. In particolare, Dolce & Gabbana supporterà l’iniziativa nella sua intera organizzazione, ospitando la presentazione delle creazioni di Miss Sohee all’interno dei propri spazi.

“Miss Sohee, dichiara in una nota la coppia creativa, è una vera artista, e già i suoi primi lavori ne sono una prova. La sua visione e l’identità del suo stile ci hanno colpito da subito. Conoscendola, abbiamo anche avuto l’opportunità di apprezzare la genuinità e la freschezza del suo approccio al lavoro, molto vicino al nostro. La sua dedizione e l’amore per il fatto a mano ci hanno convinto a supportare questo progetto, siamo davvero felici di poterle essere accanto in questo momento speciale: il futuro è dei giovani”.

L’iniziativa di Dolce & Gabbana, conclude PambiancoNews, conferma l’attenzione che le maison del lusso italiane stanno mostrando nei confronti dei brand emergenti. Pochi giorni fa Camera Nazionale della Moda Italiana e Valentino hanno annunciato un progetto che prevede l’avvio di una serie di appuntamenti digitali nei quali verrà ospitato di stagione in stagione un giovane designer: gli stilisti emergenti presenteranno sul canale Instagram di @maisonvalentino la propria collezione.