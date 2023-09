"Dovete super-tassare i miliardari". La lettera aperta ai vertici del G20

La lettera aperta ai leader del G20: "Dovete tassare i super-ricchi per finanziare i grandi progetti come la transizione ecologica"

I miliardari di tutto il mondo, negli ultimi dieci anni, sono diventati ancora più ricchi. Secondo i dati, infatti, sommando i più grandi patrimoni esistenti, i paperoni del mondo avrebbero visto duplicarsi i loro patrimoni passando da 5.600 a 11.800 miliardi di dollari. Guardando invece il gettito fiscale, per ogni dollaro solo 4 centesimi provengono da imposte patrimoniali.

Ebbene, questa situazione non è più sostenibile e, anzi, minaccia il futuro economico delle prossime generazioni. Da qui parte la richiesta ai leader del G20 - che si riuniranno in India i prossimi 9 e 10 settembre – con il lancio di una lettera aperta firmata da quasi 300 milionari, economisti di fama mondiale e rappresentanti politici di quasi tutti i Paesi del G20, promossa da Oxfam, Patriotic Millionaires, Institute for Policy Studies, Earth 4 All e Millionaires for Humanity.

Centrale nel testo la richiesta urgente perché venga raggiunto al più presto un nuovo accordo internazionale sulla tassazione dei grandi patrimoni, con l’obiettivo di "impedire che l’esorbitante concentrazione di ricchezza comprometta il nostro futuro comune", mentre sempre più persone in tutto il mondo “chiedono a gran voce un cambiamento” che renda più inclusive le nostre economie e più eque, dinamiche e coese le nostre società.