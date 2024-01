Draghi incontra i manager dell'industria Ue. La sfida competere con Cina e Usa

Ert, Draghi incontra i top manager dell'industria europea. Al via la tavola rotonda

“Questo è uno dei tanti incontri che teniamo nel corso di questo rapporto”, a dirlo è l’ex premier e già presidente della Bce Mario Draghi entrando nella sede milanese della Banca d’Italia. “Questo si tiene a Milano”, continua, “ed è con la Ert, l’associazione dei presidenti e degli amministratori delegati dei più grandi gruppi industriali europei. Quindi, oggi è l’industria. E io ascolto”.

L’incontro rientra nel lavoro che Draghi sta realizzando per redigere il rapporto sulla competitività dell’industria europea, un documento che dovrebbe indicare all’Ue la strategia per competere nella grande sfida manifatturiera e tecnologica tra superpotenze, su cui Stati Uniti e Cina stanno investendo risorse miliardarie.

Nella sede milanese di Bankitalia, come scrive il Sole 24 Ore, sono stati visti entrare il presidente dell’Ert presidente del gruppo Vodafone, Jean-Francois van Boxmeer, Dimitri Papalexopoulos, presidente di Titan Cement Group, Ilham Kadri, ceo di Solvay, Jim Hagemann Snabe, presidente di Siemens e Jacob Wallenberg, presidente di Investor AB. In piazzale Edison è stato visto entrare anche Vittorio Colao, ex ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.