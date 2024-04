Draghi: "L'Europa è senza strategie. Così non può competere con Usa e Cina"

Ue, Draghi: "Per essere competitivi non dobbiamo essere rivali"

"Ripristinare la nostra competitività non è qualcosa che possiamo ottenere da soli o gareggiando a vicenda. Ci impone di agire come Unione europea in un modo come non abbiamo mai fatto prima". Lo ha dichiarato l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, intervenendo a un evento sul pilastro sociale europeo organizzato dalla presidenza Ue belga a La Hulpe.

Ue, Draghi: "Altre regioni ci vogliono dipendenti da loro"

“In un ambiente internazionale favorevole, abbiamo confidato nella parità di condizioni globale e nell'ordine internazionale basato su regole, aspettandoci che altri facessero lo stesso. Ma ora il mondo sta cambiando rapidamente e ci ha colto di sorpresa. Ancora più importante, altre regioni non rispettano più le regole e stanno elaborando attivamente politiche per migliorare la loro posizione competitiva. Nella migliore delle ipotesi, queste politiche sono progettate per reindirizzare gli investimenti verso le loro economie a scapito delle nostre; e, nel peggiore dei casi, sono progettati per renderci permanentemente dipendenti da loro”, ha dichiarato l'ex presidente della Bce.

"La Cina, ad esempio, mira a ottenere e internalizzare tutte le parti della catena di approvvigionamento di tecnologie verdi e avanzate e sta garantendo l'accesso alle risorse necessarie. Questa rapida espansione dell'offerta sta portando a un significativo eccesso di capacità in molteplici settori e minacciando di indebolire le nostre industrie", ha spiegato.

“Gli Stati Uniti, da parte loro, stanno utilizzando una politica industriale su larga scala per attrarre capacità manifatturiere nazionali di alto valore all'interno dei propri confini - compresa quella delle aziende europee - mentre utilizzano il protezionismo per escludere i concorrenti e dispiegano il proprio potere geopolitico per riorientare e proteggere catene di approvvigionamento”, ha aggiunto.