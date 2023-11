E-commerce, Temu, Shein e Miravia si mangiano i clienti Amazon

E-commerce, Temu, Shein e Miravia le nuove concorrenti di Amazon

Temu, Shein, Miravia sono le nuove tre aggressive piattaforme di e-commerce messe in campo dalla Cina per contrastare il gigante Amazon. E sembra che comincino davvero ad avere successo. Arrivate negli Stati Uniti ed in Europa contraddistinte da un uragano di offerte spuntano sui social in ogni parte ed ad ogni ora. Shein è la piattaforma di abbigliamento in particolare più amata dai giovani con i suoi prezzi stracciati, i super sconti e i capi modaioli sta facendo concorrenza pure a Primark e Zara. Temu, arrivata nell’anno in corso, ha rapidamente guadagnato il posto numero uno come applicazione più scaricata. Milioni di download che hanno superato quelli della gettonata Tik Tok. Di seguito Shein e Miravia. Quale il segreto di questo successo? In primis la comunicazione sui social. Da lì il consumatore viene “pescato” e , con un super sconto iniziale, attratto a registrarsi. Ecco gli incentivi all’acquisto, incessanti, i codici di sconto e le offerte vantaggiose con scadenze a tempo sembrano essere le chiavi di volta più importanti di questo successo rapidissimo.

E-commerce, i super-sconti di benvenuto e i regali

Shein ti dà il benvenuto con uno sconto del 25% e un regalo. Temu con sconti che vanno dal 40% fino all’85%. Miravia un 20% di sconto per darti il benvenuto. e poi offerte lampo, shock con prodotti scontati fino al 75%. “Compera subito, non puoi perdere un’occasione così” sono tra i messaggi che stimolano e generano l’ansia da consumo. Un po’ come quando le compagnie aeree offrono i biglietti superscontati mai i posti disponibili “sono ormai non più di tre “ e quindi, bisogna correre a comperare. Ma di chi sono queste piattaforme “monstre”? Temu è del gigante cinese dell’e-commerce Pinduoduo. Una società capitalizzata circa 100 miliardi di dollari. Miravia è di Alibaba (200 miliardi). Shein più piccola intorno a solo 64 miliardi. Negli Stati Uniti, tra dicembre 2022 e marzo 2023, Temu è passata da 44,5 milioni di visitatori unici a 70,5 milioni, mentre Shein ha guadagnato 6 milioni di visitatori arrivando a 41 milioni.

E-commerce, anche in Uk le nuove piattaforme guadagnao iscritti

In UK Amazon ha perso 1 milione di utenti di telefonia mobile nei primi sei mesi dell'anno mentre Shein li ha raddoppiati a 2 milioni. Temu in un solo mese ha coinvolto 3,5 milioni di utenti . A livello psicologico queste piattaforme sembrano favorire gli acquisti impulsivi e compulsivi tra gli utenti. Ossia comperare qualcosa di impulso e poi tornare a riacquistare. A questo proposito i medici sostengono che “il cervello genera una secrezione di dopamina, che è il neurotrasmettitore del piacere, e ci sentiamo felici. Ma questa felicità dura ben poco e il picco della gioia si raggiunge quando il pacco arriva”. Una tattica che a volte viene considerata pericolosa perchè molto vicina al gioco d’azzardo. Ad esempio in Shein trovi un’icona di giochi con i relativi premi per avere buoni sconto. Un amo per giocare, vincere e rigiocare nuovamente perchè questo è l’unico posto dove si vince facile perchè ,solo in questo modo, cioè vincendo, puoi comperare facile e far vincere la piattaforma.