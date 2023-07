EasyJet taglia 1700 voli. Italia beffata: oltre 100 cancellazioni

Easyjet, la compagnia low-cost britannica cancella il 2% dei voli programmati nel terzo trimestre

EasyJet ha cancellato il 2 per cento dei voli programmati nel terzo trimestre di quest’anno, da luglio a settembre, quello in cui ce ne sono di più, per lo «spazio aereo più limitato a causa della guerra in Ucraina, con ritardi del controllo del traffico aereo senza precedenti, nonché ulteriori potenziali azioni di sciopero dei controllori di volo».

Lo ha comunicato la compagnia low-cost britannica, scrive www.open.online, annunciando la cancellazione di 1.700 voli nel periodo estivo, 134 dei quali – l’8 per cento del totale – riguardanti l’Italia. E secondo il Corriere della Sera, nei prossimi giorni altre compagnie ne seguiranno l’esempio, per le stesse ragioni. I voli annullati coinvolgono circa 180mila passeggeri: «Il 95 per cento è stato riprogrammato su voli alternativi.