Ecco il rimpasto. Ma delle società di Stato. Rumors

L'altro rimpasto, quello delle spa. Ovvero, scrive MF-Milano Finanza, sul piatto dei riottosi (Italia Viva di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi in primis) più spazio nelle controllate di Stato, dove scadono da qui ad aprile un centinaio di posti pesanti nei consigli d’amministrazione.

Ieri pomeriggio, racconta il quotidiano, sono partiti gli incontri per la verifica di maggioranza, con la delegazione del M5S, seguita da quella del Partito democratico, entrambi decisi a blindare il premier Giuseppe Conte, mentre oggi sarà la volta di Leu e del faccia a faccia tra Renzi appunto e il presidente del Consiglio. Ufficialmente il pomo della discordia è il Recovery Fund e in particolare la cabina di regia immaginata per la sua gestione, avversata dai renziani.

Al momento però, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza non ci sarebbero alternative tecniche quanto alla struttura di coordinamento, come ricordato su queste colonne dal ministro degli Affari Regionali Enzo Amendola. Perciò l’incontro non potrà che essere squisitamente politico.