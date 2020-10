Eco Valencia: la nave green targata Grimaldi con un investimento di 700 mln

Eco Valencia: la nuova nave green del gruppo Grimaldi

La Eco Valencia è la nuova nave di Grimaldi, tutta pensata per essere green. In viaggio verso la Cina, approderà a Livorno nella prima settimana di novembre. Si tratta della prima delle dodici giga navi del gruppo Grimaldi ordinate dai cantieri cinesi Jinling Shipyard di Nanjingenl 2018: nove per le Autostrade del Mare della Grimaldi Lines nel Mediteranneo e tre per la Finnlines dello stesso gruppo per i collegamenti nel Baltico, per le quali la società armatoriaòe partenopea sta investendo circa 700 milioni di dollari.

Come fa sapere il Sole 24 Ore la 12 navi attese entro il 2022 saranno max ed ecologiche, rivoluzioneranno il traffico e l'organizzazione dei trasporti sulla dorsale tirrenica. All'arrivo in Europa della Eco Valencia il suo impiego sarà subito diretto sulla lina Livorno- Savona- Barcellona- Valencia. Dopo sarà il turno della Eco Barcellona al varo per fine anno, che navigherà sulla stessa tratta. Queste nuove unità saranno capaci di trasportare oltre 7.800 metri lineari di merci rotabili, pari a circa 500 trailer ciascuna. La loro capacità di carico è doppia rispetto a quella delle più grandi navi del gruppo.