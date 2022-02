Edizione completa la governance. Boni e Cornelli consiglieri indipendenti

Il cda composto dai quattro membri della famiglia Benetton

Si completa il riassetto della governance di Edizione, la holding dei Benetton che racchiude le partecipazioni azionarie della famiglia. L'assemblea ordinaria del gruppo - riferisce una nota - ha concluso la nomina del nuovo cda con l'ingresso di due nuovi consiglieri indipendenti, Irene Boni e Francesca Cornelli e con la conferma, in continuità con il precedente board, di Claudio De Conto e Vittorio Pignatti-Morano Campori.

Il cda è composto inoltre dai quattro membri della famiglia Benetton, in rappresentanza dei quattro rami familiari, Alessandro Benetton, presidente, Carlo Bertagnin Benetton, Christian Benetton ed Ermanno Boffa e dall'amministratore delegato Enrico Laghi. Il nuovo cda si è quindi riunito per l'attribuzione dei relativi poteri e deleghe al presidente e al Ceo.

“Irene Boni, amministratore delegato di Talent Garden e con un lungo trascorso in Yoox Net-A-Porter, - continua una nota - rappresenta per Edizione l'apporto di competenze nel mondo della tecnologia e un ponte importante verso il mondo dell'innovazione e dei giovani talenti del futuro digitale. Francesca Cornelli, dean and professor of finance and Donald P. Jacobs chair of finance alla Kellogg School of Management (Usa), "è un'economista italiana che ha insegnato nelle più importanti università internazionali, giunta al vertice di una delle più prestigiose facoltà leader nella business education e nello sviluppo manageriale".

A fianco dei due nuovi amministratori, vengono confermati gli indipendenti Claudio De Conto, amministratore delegato di Artsana e presidente di Prysmian, assieme a Vittorio Pignatti-Morano Campori, tra l'altro co-fondatore e presidente esecutivo di Trilantic Europe, "profondo conoscitore di temi di finanza internazionale e con una indiscussa esperienza di M&A".

LEGGI ANCHE:

- Atlantia, Bertazzo compra Yunex e prenota la riconferma. Benetton cerca un presidente con skill internazionali

- Edizione, fiducia dei Benetton a Laghi: resta Ceo. Alessandro presidente. Più facile per gli eredi vendere. La holding della famiglia riscrive lo statuto: diventa Spa